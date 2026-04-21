ファミリーマートは4月7日から「超も～っちりパン」シリーズを発売、キャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンをこれまでにない"超も～っちり"食感に進化させました。……と言っても、「パンがもっちり? よくある表現でしょ」と聞き流したんじゃないですか? この「超も～っちりパン」シリーズ、もはや餅? な食感のものまでありあなたが今想像した10倍はもっちりしています。

見た目からはわからないけど「本当にパンなのか/」と話題の新シリーズ

ファミリーマートが4月7日から販売開始した「も～っちり食感キャラメルドーナツ」「も～っちり食感ホイップあんぱん」「も～っちり食感ピザパン」では全て異なるデンプンの組み合わせで、それぞれの味わいに合った「もっちり」を完成させたといいます。さらに21日からは「も～っちり食感クリームパン」も登場！発売直後から「本当にパンなのか？」「餅では?」とザワついている3商品＋新商品のクリームパンを食べてみました。

どこまで伸びる!? 餅かと思うほどもっちりの「も～っちり食感ホイップあんぱん」

それではひとつずつ味と食感をチェックしてみましょう。

まずは「も～っちり食感ホイップあんぱん」です。ん？パッケージを開封して取り出してみると、一見「もっちり」とは程遠いような……。「もっちり」というよりパサパサに見えるんですが……本当に「もっちり」なのか？食べる前は疑念しかありませんでした。

ただし断面を見てみるとこしあんとミルクホイップクリームが絶妙な配分! ホイップクリームも軽い見た目でそそられます。

ホイップクリームの軽さがいい感じ

ためしに「も～っちり食感ホイップあんぱん」を両側から引っ張ってみると……えっ、ちぎれない!

ちぎれない

まだまだ伸びます!

この辺でちぎれそうですが

ここまで引っ張ってもまだうにょーんと生地が伸びています!

パンとは思えないほどこんなに伸びる理由は、保水力の高いデンプンとモチモチ食感を出すデンプンを2種類バランスよく使っているから。写真のように伸ばさずとも、口にした時にもちもち食感の衝撃が走ると思います。「えっ、これパン!?」と脳が混乱するほど、なんなら米か餅に近いくらいもっちりしていて、さらにクリームとあんこの甘さのバランスも良いので、これまの人生で食べたあんぱんの中で一番おいしかった! いきなりですが、今回の3商品の中でどれかひとつと言われたら「も～っちり食感ホイップあんぱん」を推しますね。

ドーナツなのに「もっちり」とは一体? 「も～っちり食感キャラメルドーナツ」

続いては「も～っちり食感キャラメルドーナツ」。パンというよりはデザート感のある商品ですし、ドーナツならイメージとしては「さっくり」じゃないのか? と思いますが……実は今回の新商品3種の中ではデンプン量が最も多いのだそう。

表面にはたっぷりキャラメルチョココーティングがされていて、アーモンドもたっぷりトッピングされています。

伸ばしてみると、ドーナツで想像していたよりも弾力がある！

ここまでもちもちっとした生地でした! 中央らへんにとろ～っと見えているのがドーナツ内8か所に注入されたキャラメルクリームで、これもとろ～っとしていて幸せ感があります。中にも外にも甘いキャラメル味があるので甘党さんにおすすめです。

冷めてるのにピザパンなのに? やわらかさに驚く「も～っちり食感ピザパン」

続いては「も～っちり食感ピザパン」です。

中央部分にくぼみがあり、中にピザソースとチーズソースが入っています。

ピザパンといえば、美味しいけれど生地が硬くて噛み切れないイメージがあります。しかし、「も～っちり食感ピザパン」はフランス生地をベースにしているのに、もっちり柔らかく噛み切れるのが特徴です。

この形状にしては結構伸びる! 餅とは違いますが、ほろほろと伸びる感じですね。

特に驚いたのは、熱々のピザではないのに、ピザソースとチーズソースがとにかくとろ～っと柔らかかったこと。ほんのりニンニク風味があって単純にソースが美味しいので"美味しいピザ"として食べ進めるんですが、食感がもちもちなのでやっぱりちょっと最後まで混乱します(笑)。トースターで少し炙ってもさらに絶品! 2度目に食べるのが楽しみになるパンですね。

クリーム×カスタードがとにかく軽い! 新商品「も～っちり食感クリームパン」

最後は21日発売の「も～っちり食感クリームパン」です。

あんぱん同様、そこまで「も～っちり」感は感じられない見た目ではありますが……

さらに中にはミルクホイップとカスタードクリーム入り。甘い×甘いの組み合わせなのか? と思ったのですが……

ミルクホイップとカスタードクリーム入り

あんぱんのように「餅っぽさ」があるかと思いきや、クリームパンはホロっとパン生地が崩れ、比較的パン寄り。しかし生地は相当にしっとりとしています。何より驚いたのはホイップクリームもカスタードもめちゃ軽い！途中で気づきました……これは生地の「しっとり感」を楽しむためのパンで、ホイップクリームもカスタードも脇役。あくまでパン生地が主役の商品なのです。

記事を書いておいてなんですが、たぶんそれぞれの「餅っぽさ」「しっとり度」は文章では伝わらない気がします……! 想像してい頂いた10倍以上の驚き食感、ぜひ体感してみてほしいです!