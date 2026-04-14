4月14日からファミリーマートと森永製菓の「森永コラボ」キャンペーンが開催されます。中でも気になるのは「ホットケーキまん」。過去にも何度かファミマで登場している「ホットケーキまん」ですが、今回は初の塩キャラメルフレーバー! 全8種類のコラボ商品の中でも特に注目されているようです。

「森永コラボ」の中でも気になる! 初の「塩キャラメル」フレーバーの中華まん

4月14日からファミマで開催されるのは森永製菓との「森永コラボ」キャンペーン。コラボ商品8種類の中には、人気商品の「窯出しとろけるプリン」が森永ミルクキャラメルフレーバーになっていたり、「生」エンゼルパイがあったりと気になる商品だらけです。

特に情報解禁後SNSで注目されていたのは、「森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）」。「ホットケーキまん」は2021年以降、毎年数量限定で発売している商品なので、食べたことがある方も多いかもしれません。ファミリーマートのスイーツ系中華まんの中でも圧倒的な人気の「ホットケーキまん」ですが、今回は初めてとなる"塩キャラメルフレーバー"!! 名前だけで惹かれますよね。

購入してみると、見た目はいつも通りのホットケーキ風のビジュアルです。

敷き紙もおなじみの森永製菓のホットケーキミックスを彷彿とさせるようなデザインになっているのがワクワクします。

敷き紙も森永製菓のホットケーキミックスを彷彿とさせるデザインでこだわっている

中華まんの生地部分は「森永ホットケーキ」をイメージしたふんわりとした食感です。そして、中には森永キャラメルソースとロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリング入り。

この塩キャラメルフィリングが……まさに森永の塩キャラメルを「そのまんま溶かして入れた!?」と思うほどそのまんまあの味!! たっぷりと塩キャラメルが味わえるのは単純に幸せですし、ふかふかと柔らかい中華まん生地と一緒に食べると贅沢なスイーツ感が増します。

森永塩キャラメルそのまんまの味がたっぷり味わえて幸せ

ファミチキ(ネギ塩味(を挟めば……塩×塩で意外な調和

さて、幸せ気分が味わえる「ホットケーキまん(塩キャラメル)」ですが、何度も食べたい方のためにアレンジもご紹介しましょう。「ホットケーキまん」といえば、ファミチキを挟んで食べるのが人気のアレンジメニューです。すでにお試しになった方も多いかもしれません。

今回は「塩キャラメル」フレーバーということもあり、少し挟むファミチキの種類を変えてみました。4月7日発売の「ファミチキ(ネギ塩味)」を挟んでみることに。"塩"つながりで合うのではないかと思ったのです。

「ホットケーキまん」両端に横に切り込みを入れ、開いてみましょう。改めて結構な量の塩キャラメルフィリングが入っていることに気づきます! じゅわっとしてる～!

そして「ファミチキ(ネギ塩味)」をドンっと乗せて挟みましょう。

まるでセット商品かのように見事に馴染みました! しかし肝心の味は……? ファミチキ(ネギ塩味)はその商品名の通りネギ塩感がしっかりあって、さっぱりしていつつも塩味とネギ味がしっかりと感じられます。対して「ホットケーキまん」は甘い味。相反する味な気がするのですが……。

食べてみると、驚くほどに互いの良さを引き出す調和した味わいです。ネギ塩のガツンとした塩味の味わいがまず口の中に広がり、それを塩キャラメルが包み込むように処理していく。甘い味の「ホットケーキまん」ですが、今回は塩キャラメルフレーバーなので後味に少し甘じょっぱさがあって、それがネギ塩の塩味とマッチしているんです。

想像以上に合うのでびっくりした

「森永製菓監修ホットケーキまん(塩キャラメル)」は全コラボ商品8種の中でも特に注目の商品です。数量限定での販売だそうなので、売り切れる前に塩キャラメルの味を体験してみてくださいね。そしてファミチキネギ塩とのコラボもぜひ試してみてください!