郡山商工会議所は、7月24日～26日の3日間、「サマーフェスタ IN KORIYAMA 2026」を福島県郡山市で開催する。今年で30回目(駅前開催は5回目)を迎えるイベントで、郡山駅前大通り約350mが巨大ビアガーデンとなる。昨年は3日間で延べ7万人が来場した。

サマーフェスタ IN KORIYAMA 2026

郡山駅前350mが巨大ビアガーデンに!

会場は郡山駅前大通り、なかまち夢通り、大町通り、JR郡山駅西口駅前広場など。開催時間は7月24日が16時～21時、25日が15時～21時、26日が15時～20時で、ラストオーダーは終了15分前となる。会場には飲食ブース58店とキッチンカーが出店し、地元食材を使ったグルメを提供する。

郡山駅前大通り350ｍをジャックして展開される巨大ビアガーデン

有料の「リザーブシート」を新設

今年は新たな取り組みとして「リザーブシート」を用意する。2時間の席料に加え、2,000円分の金券とおつまみが付く1卓(1～6人)のプランで、「アーリーシート」(8,000円)、「ナイトシート」(10,000円)を販売する。

なかまちゆめ通りで有料席創設

地元アーティスト約20組が出演

会場には郡山駅前大通りとJR郡山駅西口駅前広場の2カ所に音楽ステージを設置する。地元を中心に活動する約20組のアーティストが出演し、スカバンドやJAZZ、ハワイアンミュージック、ダンスなど幅広いジャンルのパフォーマンスを披露する。

地元を代表するアーティストがパフォーマンスを披露

クラフトビールや地場産品も販売

JR郡山駅西口駅前広場では、姉妹都市・奈良市の「ゴールデンラビットビール」や、友好都市・つくば市の「つくばブルワリー」のクラフトビールを提供する。また、「かきいちご(苺のかき氷)」やソーセージなど、郡山市やこおりやま広域圏の地場産品も販売する。

地元の人気クラフトビールが味わえる

縁日広場やチョークアートも実施

7月25日、26日は、家族連れ向けの企画として「縁日広場」と「チョークアート」を開催する。縁日広場では射的やくじなどを楽しめるほか、大町通りではチョークアートを実施する。

縁日広場

前売りチケットも販売

リザーブシートと前売りチケットはJRE MALLチケットで販売する。前売りチケットは1,000円で1,000円分利用でき、サマーフェスタ会場に加え、対象店舗で8月31日まで利用可能としている。