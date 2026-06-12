伝食は7月16日、「かにファクトリー 甲羅組」を福井県敦賀市にオープンする。これに先立ち、6月16日10時より各種体験メニューの事前予約受付を公式サイトで開始する。

玄関前撮影スポット

「かにの殻むき体験」などの事前予約を開始

混雑が予想される夏休みシーズンに向けて、公式ホームページにて各種予約の受付を開始する。対象コンテンツは、体験ラボの「初回無料・かにの殻むき体験」と、プレミアム体験ラボの「カット生ずわい蟹づくり体験」となる。

フードメニューを初公開

レストラン114席、フードコート125席を備え、ファミリーからカップル、団体旅行までゆったりと寛げる。

生け簀を備えた本格カニ料理レストランでは、新鮮なカニを使った丼や御膳を落ち着いた空間でゆっくり味わえる。フードコートエリアでは、「カニ味噌バターフランス」のほか、蕎麦、パスタ、おにぎりなど、"ちょっと食べたい"を叶えるメニューを用意する。

【甲羅亭】(左)海鮮こぼれ丼/(右)特上 海鮮丼

工場見学やキッズランドなど館内の最新様子を公開

工事がすべて完了し、来場者を迎える準備が整った館内の様子が公開された。

かに工場見学エリアでは、実際に「カット生ずわい蟹」の製造工程をガラス越しに間近で見学できる。

かに工場見学

キッズランドには、ボールプールや巨大アスレチックを設置され、子どもたちが安全に思い切り遊べる空間が完成した。

かにキッズランド

物販エリアでは、カット生ずわい蟹をはじめ、福井の土産や、ここでしか買えないオリジナルの「かにグッズ」が並ぶ。