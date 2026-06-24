星野リゾートが展開する温泉旅館「界 秋保」(宮城県仙台市)は9月1日から、「伊達な茶会アフタヌーンティー」(1名 5,500円)をせせらきラウンジで提供する。

シングルモルト宮城峡と和紅茶が溶け合うオリジナルカクテル

乾杯の1品に用意したのは、ニッカウヰスキーとのコラボレーションにより、宮城の地で育まれた「シングルモルト宮城峡」を使用したオリジナルカクテル。ベースとなるのは、世界的な酒類コンペティション「ISC」で受賞歴を持つシングルモルトウイスキー、シングルモルト宮城峡。これに、渋みが少なく、すっきりとした甘みが特徴の和紅茶を掛け合わせ、爽やかな炭酸水をミストとしてまとわせた。ウイスキーがもつリンゴや洋梨を思わせるフルーティーな甘みに、まろやかな和紅茶が相性抜群だという。

秋の彩りと素材を活かしたモダンなスイーツとセイボリー

オリジナルカクテルと味わう秋のスイーツには、上品な甘さのマロングラッセや、秋保ワイナリーのシードルが香るベリーヌを用意した。セイボリーには、南瓜のムースや、リッチな香りが広がるトリュフ茸のメニューが並ぶ。これらに加え、宮城名物のずんだをアレンジしたモンブランなど、全11品を提供する。オリジナルカクテルと相性の良い豊かな風味を、モダンなスタイルで表現した、秋限定のラインナップ。

清流と紅葉をめでる、せせらきラウンジでいただく

清流、名取川のせせらぎに面した特等席「せせらきラウンジ」で提供する。11月を過ぎる頃には、目の前の木々が徐々に色づき、紅葉が広がる。ウイスキーを育み、美味しい秋の実りをもたらす宮城の清流。また、のんびりとした温泉情緒を見守るせせらぎにうっとりしながら、東北の深まる秋を心ゆくまで堪能できる。

せせらきラウンジ

提供期間は9月1日～11月30日まで。料金は1名5,500円で、セイボリー・スイーツ(全11品)、宮城峡の和紅茶ミスト、紅茶が含まれる。定員は1日4組10名まで。予約は公式サイトにて10日前まで受け付ける。