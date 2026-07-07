東京・池袋サンシャインシティの屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」が、2026年7月6日に開園30周年を迎える。「ナンジャ祭池袋!!」と題して、同日からは新アトラクション、そして7月20日からは「たまごっち」とのコラボイベントなど、お祭り騒ぎのような楽しいコンテンツが続々登場する。

7月6日当日にはサンシャインシティ 噴水広場にて、「ナンジャタウン30周年記念セレモニー」を開催。同日から稼働開始する世界最大級の『太鼓の達人』アトラクション「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」のお披露目や、スペシャルゲスト・お笑い芸人のパーマ大佐による実演、そしてナンジャタウンにまつわる人気キャラクターたちがセレモニーを盛り上げた。

世界最大級の「太鼓の達人」が登場!

バンダイナムコエクスペリエンスが運営する「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」は、1996年7月6日に東京・池袋のサンシャインシティに開園した屋内型テーマパーク。昭和30年代をイメージした「街区」と呼ばれる4つの街で構成している園内には、10種類以上のアトラクションや全国のご当地餃子が楽しめる「ナンジャ餃子スタジアム」など、天気に左右されず楽しめる。

オープニングセレモニーの応援隊として、パーマ大佐、「ナンジャタウン」キャラクターのナジャヴ、ナジャミー、モジャヴ、『太鼓の達人』キャラクターのどんちゃん、「たまごっち」からまめっちとくちぱっちが駆け付けた。

30周年を迎えたナンジャタウン、一番の注目は、今回新たに加わったアトラクション「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」だ。和太鼓リズムゲーム『太鼓の達人』が直径約180cmの巨大な打面で楽しめるアトラクションで、『太鼓の達人』としては世界最大級だそう。

アンベールされた「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」を見て、「太鼓の面と画面が一緒になっている!」と驚いくパーマ大佐。どんちゃんは「ぼくのお顔より大きくて楽しそうだドン」とのこと。

「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」は、1台につき最大2名で直径約180cmの巨大な打面をバチで直接叩くアトラクション。「ナンジャタウン」のアトラクションエリアには、5台の巨大な太鼓が櫓(やぐら)を取り囲み、どんちゃん・かっちゃんをはじめとする『太鼓の達人』キャラクターのパネルも設置し、雰囲気はまさにお祭りのよう。

巨大な太鼓は全5台が連動し、プレイごとにランダムで決定される楽曲を最大10名が同時にプレイ可能。ナンジャタウンだけでしか味わえない新しい『太鼓の達人』の楽しみ方だ。

ここでパーマ大佐が初の実演。今日はマイバチを持ってきたそうだが、「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」は筐体専用のバチを使用する。「大きなバチですが、軽いのでお子さんも楽しめそう」とパーマ大佐。

「本家は得意だけど、初見でやるので失敗したらこの後の残り時間めちゃくちゃはずかしいんですけど……」とやや弱気なパーマ大佐。「でもフルコンボ目指します!」と、ゴールデンボンバーの名曲「女々しくて」でチャレンジ。

これまでの『太鼓の達人』は右から左に音符が流れてくるが、、「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」は奥から手前に音符が流れてくる。「奥からくるので普段と違う!」「やせそう!」と、パーマ大佐は初の体験と巨大な打面に興奮しながら「ドン!」「カッ!」とバチをふるう。『太鼓の達人』でお馴染みの連打も、大きな打面で大迫力!

結果は「Sランク」。Sランクより上のランクもあるので上を目指してまだまだ楽しめそう。そして終わったあとは、「打面が180cmあるので、右と左に移動するのにフットワークが必要」と、軽く息切れするほど体を動かせるアトラクションだ。

なお、今回パーマ大佐は1人でプレイしたが、2人プレイも可能。立ち位置で役割が分かれている「安心モード」と、2人のシンクロ力が試される「ドタバタモード」が用意されているとのこと。これまでの『太鼓の達人』とはまた違った遊び方や、プレイしている人をまわりで応援する楽しさがありそうだ。

「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」の料金は、パスポート(ナンジャパスポート・ナイトパスポート)の対象もしくはナンジャコイン3枚(600円)で、参加可能人数は1グループ1名～2名。所要時間は1プレイ約10分。(※ナンジャコインでの利用の場合、別途入園料がかかる)

コラボフードやデザートも

7月6日からは「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」とコラボした、オリジナルコラボフードやデザートも展開する。

ナンジャタウン内・福袋デザート横丁に新たにオープンするお店「大判小判亭」では、「太鼓焼き」やジェラート、スカッシュ系ドリンクのほか、ナンジャタウンでは初となるねぎとろ丼「和田どんのとろとろねぎとろどん」や、お祭りの屋台のような「和田かつの好物やきそば」など豊富なラインナップが揃う。

なお、大判小判亭でフードやデザート、ドリンクを頼むと、メニュー1品ごとに『太鼓の達人』ステッカー(全10種)がランダムで1枚ついてくる。ほかにもオリジナルグッズの販売など、「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」で遊んだ思い出がさらに楽しくなりそうだ。

また、7月20日から8月30日の期間中、「ナンジャタウンで たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま!」も開催。このイベントはNintendo Switch(TM)向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま!』と、Nintendo Switch(TM) 2 向けソフト『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま! Nintendo Switch 2 Edition』の大型無料アップデートを記念したコラボイベントだ。

ゲーム内に登場する「しゅりけんやさん」が楽しめるコラボアトラクションや、コラボフード・グッズ販売、フォトスポット「ほよーじょ」、『たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま!』を試遊できる「ゲームたいけんコーナー」などを展開。ゲームの世界観にハマれるイベントに、ファンから期待が寄せられている。

ナンジャタウン開園30周年を祝う「ナンジャ祭池袋!!」、今回の企画をプロデュースした、バンダイナムコ エクスペリエンス CXパーク事業ディビジョンの佐伯俊和氏は、「30周年を迎えるナンジャタウンは、小さい頃に遊びに来て、今またお子さんと一緒に来られるお客様もいます。これまで来場された方への感謝と、世代を超えて愛される施設として、今回『お祭り』をテーマにしました。また、お祭りにふさわしいIPである『太鼓の達人』を目玉にして、大きなお祭り騒ぎにします」とテーマについて語る。

またナンジャタウンといえば、時代に先駆けて人気IPとコラボイベントを行ってきたことも魅力のひとつだ。様々な施設でIPコラボが行われるなか、今回の新アトラクション導入は、"ナンジャタウンならでは"の差別化をつくる狙いもあるという。「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」では、差別化を図りつつ、今後さらなるIPコラボも予定しているとアトラクションを企画した同社CXパーク事業ディビジョンの日野夏子氏は期待を寄せる。

NAMJATOWN(ナンジャタウン)

住所:東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F

営業時間:10:00～21:00(最終入園 20:00)

※チケット料金は公式HPを確認のこと

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