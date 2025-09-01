豊島区は東京23区の中心からやや北側に位置し、北に板橋区と北区、東に文京区、西に練馬区と中野区、南に新宿区が存在している。今回はマイナビニュース会員605人に、豊島区の好きな駅について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

高層ビルが並び、大型商業施設も多い池袋や、「おばあちゃんの原宿」として知られる巣鴨など、多彩なエリアで構成される豊島区。目白や雑司が谷といった閑静な住宅街をはじめ、立教大学や学習院大学などのキャンパスも豊島区内にある。

鉄道はJR山手線・埼京線・湘南新宿ラインをはじめ、西武池袋線、東武東上線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線・南北線、都営三田線、都電荒川線(東京さくらトラム)の4社局9路線が通っており、全路線合わせて22の駅がある。

東京都豊島区「好きな駅」ランキング

1位 : 池袋駅 ［JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、西武池袋線、東武東上線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線］(38.9%)

2位 : 巣鴨駅 ［JR山手線、都営三田線］(11.5%)

3位 : 目白駅 ［JR山手線］(10.9%)

4位 : 東池袋駅 ［東京メトロ有楽町線］(6.6%)

5位 : 大塚駅 ［JR山手線、都電荒川線］(5.7%)

6位 : 駒込駅 ［JR山手線、東京メトロ南北線］(3.8%)

7位 : 要町駅 ［東京メトロ有楽町線・副都心線］(2.3%)

8位 : 学習院下駅 ［都電荒川線］(2.1%)

8位 : 北池袋駅 ［東武東上線］(2.1%)

10位 : 鬼子母神前駅 ［都電荒川線］(1.9%)

10位 : 千川駅 ［東京メトロ有楽町線・副都心線］(1.9%)

10位 : 雑司が谷駅 ［東京メトロ副都心線］(1.9%)

続いて、上位にランクインした駅の概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介する。

1位 : 池袋駅(38.9%)

池袋駅はJR山手線・埼京線・湘南新宿ラインをはじめ、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線、西武池袋線、東武東上線が乗り入れる主要駅。山手線と東京メトロの各路線により都内各地へのアクセスが良く、埼京線、西武池袋線、東武東上線の利用で埼玉県内各地へのアクセスも良好。湘南新宿ラインなら埼玉県と神奈川県の両方面へ乗換えなしで行ける。

駅周辺は西武デパート、東武百貨店、池袋パルコ、エソラ池袋、ルミネ池袋など数多くの大型商業施設が並び、ショッピングとグルメを楽しめる。テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」や、サンシャイン水族館、東京芸術劇場といったレジャースポットのほか、女性向けサブカルチャーの聖地「乙女ロード」もある。

池袋駅を好きな理由として、最も多かったのは「交通の便が良く、乗換えが便利な駅だから」(105人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(79人)、「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(49人)となった。

ユーザーコメント

「水族館と映画館とナンジャタウンがある大好きなサンシャイン60があって今もよく行くし、若いころはパルコや劇場や飲食店や西武百貨店などよく行っていてテレビドラマの影響もあって若者の街、おしゃれでかっこいい街というイメージがあって憧れていた駅だったので」(女性・49歳)

「巨大な多くの商業施設が立ち並び、その界隈を多くの人が行きかう活気あふれた街だと思いました。また都会の中に公園があり、人々の癒しの場も用意している、乙女ロード等のサブカルチャー文化もあり、街全体がアミューズメントパークのように思えるところが気に入っています」(男性・63歳)

「駅周辺に面白い施設や美味しいお店がたくさんあるので好きです」(男性・51歳)

「都心へのアクセスが便利で、商業施設や文化施設も充実しており、住みやすさも兼ね備えている」(男性・61歳)

「乗り換えでよく利用する駅で、商業施設も多くて便利」(男性・57歳)

2位 : 巣鴨駅(11.5%)

巣鴨駅はJR山手線と都営三田線の接続駅。山手線は池袋・新宿方面および上野・東京方面へ行くことができ、都心へのアクセスが良い。都営三田線も、都心方面を利用すれば神保町駅、大手町駅、日比谷駅などを通り、目黒駅から東急目黒線へ直通している。

「おばあちゃんの原宿」として知られる巣鴨地蔵通り商店街の最寄り駅でもある。年配者向けの衣料品店が目立つほか、和菓子・お茶・仏具等の店舗が軒を連ねる。「とげぬき地蔵尊」として知られる高岩寺、ソメイヨシノの名所として知られる染井霊園、「江戸の二大庭園」のひとつで特別名勝の六義園も近くにあり、ショッピング、グルメ、レジャーを楽しめる。

巣鴨駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(16人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(12人)、「駅周辺に観光地があるから」(11人)となった。

ユーザーコメント

「以外と乗り換えなど便利が良く、なおかつ周辺の街の雰囲気がいいかんら」(男性・55歳)

「駅周辺に公共施設や商業施設も多く揃っていて住みやすい街のイメージがする」(女性・57歳)

「商店街が魅力的。いいお店もたくさんある」(女性・45歳)

「老舗の和菓子屋さんがあって、塩大福がおいしい」(男性・57歳)

「周辺に公共施設や商業施設が揃っていることと、都心へのアクセスも便利だから」(男性・63歳)

「三田線と山手線の乗り換え利用しています」(女性・59歳)

3位 : 目白駅(10.9%)

目白駅はJR山手線のみ停車する駅。山手線の単独駅は目白駅と新大久保駅の2駅だけとのこと。日本初という橋上駅舎を採用した駅でもある。駅周辺の地名に「目白」はなく、駅名が地名に由来しない駅といわれている。

池袋駅の隣で、新宿駅にも近い立地でありながら、目白駅周辺は閑静な高級住宅地のイメージが強い。駅前に緑豊かな学習院大学のキャンパスがあるほか、おとめ山公園、目白庭園、上り屋敷公園などの緑地もあり、庭付きの大きな家が並ぶ。買い物等に便利な駅前の複合施設「トラッド目白」のほか、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなども点在している。

目白駅を好きな理由として、最も多かったのは「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(20人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(11人)、「駅舎や駅構内の設備などが好きだから」(10人)となった。

ユーザーコメント

「どこにでも行けるアクセスの良さが便利。駅周辺も買い物や公園が充実していて住みやすいです」(女性・71歳)

「学生時代の駅。何となくレトロ調が大好きです」(女性・34歳)

「駅周辺の雰囲気が好きだから」(男性・57歳)

「治安が良く住みやすそうです」(男性・55歳)

「品の良いイメージがあるから」(男性・43歳)

「閑静な住宅街でイメージが良い」(男性・50歳)

4位 : 東池袋駅(6.6%)

東池袋駅は東京メトロ有楽町線の駅。地下駅となっており、3～5番出口を出ると都電荒川線(東京さくらトラム)の東池袋四丁目停留場があり、乗換えも可能。池袋駅の隣ということもあり、都内へのアクセスが良い駅となっている。

サンシャイン60を中心とする「サンシャインシティ」をはじめ、ライズアリーナビルやエアライズタワーを含む「ライズシティ池袋」、豊島区役所と高層マンションの複合施設「としまエコミューゼタウン」といった高層ビル群の最寄り駅であり、「ライズシティ池袋」と「としまエコミューゼタウン」とは地下道でつながっている。

東池袋駅を好きな理由として、最も多かったのは「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(14人)。次いで「駅前の商業施設やレジャー施設などが充実しているから」(9人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(9人)となった。

ユーザーコメント

「旅行で初めて下車した時のうれしい感覚が今でも消えずに残っているからです」(男性・48歳)

「交通の便がとてもよくて乗り換えが便利ですね」(男性・42歳)

「おしゃれ、活力あります」(女性・45歳)

「仕事でよく使っていた駅だから愛着がある」(男性・50歳)

「とてもいい駅で日々通っているので」(女性・33歳)

「とても利便性が良かったから」(男性・40歳)

5位 : 大塚駅(5.7%)

大塚駅はJR山手線の駅。都電荒川線(東京さくらトラム)の大塚駅前停留場と接続している。大塚駅は高架、大塚駅前停留場は地上にあり、山手線の高架下を都電荒川線が交差するようにつくられている。

駅前に大型商業施設は存在しないが、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストアなどが点在し、飲食店も数多い。一方でシティホテル、ビジネスホテル、カプセルホテルなどが目立ち、ビジネスや観光で池袋周辺に来た人にも重宝されている。

大塚駅を好きな理由として、最も多かったのは「日常的に利用している(利用していた)駅だから」(8人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある駅だから」(6人)、「駅周辺エリアのイメージが良い・雰囲気が好きだから」(6人)となった。

ユーザーコメント

「やすい泊まる所があったのでよく利用したので」(男性・67歳)

「応援している女子プロレス団体『LLPW-X』の道場がある」(男性・60歳)

「好きな飲食店がいくつかあって、大きすぎない街が好き」(男性・53歳)

「珍しくなった都電に乗り換えられる」(男性・67歳)

「知人や友人が住んでいてよく行くことがある駅で、なじみがある店もあるので」(男性・63歳)

「仕事で何度も利用してなじみがあるから」(男性・52歳)

その他 (6位以降)

6位以降は駒込駅(3.8%)、要町駅(2.3%)、学習院下駅(2.1%)、北池袋駅(2.1%)、鬼子母神前駅(1.9%)、千川駅(1.9%)、雑司が谷駅(1.9%)と続いた。各駅に対して、駒込駅は「静かで落ち着いているのに、都心へのアクセスが良いので」、要町駅は「以前によく訪れていたので」、学習院下駅は「学習院周辺は落ち着いていて好きだから」、北池袋駅は「仕事帰りに彼氏といつも観光地で遊んでいたから」、鬼子母神前駅は「東京旅行で鬼子母神へ参詣した際利用した」、千川駅は「オシャレで、とても好きです」、雑司が谷駅は「学生時代によく使っていたから」といったコメントが寄せられた。

東京都豊島区「好きな駅」ランキングまとめ

豊島区の「好きな駅」ランキングは、池袋駅が他の駅を大きく引き離して1位を獲得。上位に入った他の駅も、池袋駅に近い駅が多かった。交通の要衝であり、レジャー、観光、ビジネス、ショッピング、グルメが充実した池袋駅と周辺の駅の上位は納得の結果だろう。