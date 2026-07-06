日本発グローバルグループ・＆TEAMが、韓国でその存在感をさらに高めている。7月5日、韓国・仁川のINSPIRE ARENAで開催されたアジアツアー『2026 ＆TEAM CONCERT TOUR "BLAZE THE WAY"』公演で、9月8日に韓国2ndミニアルバム『Mark on Me』をリリースすることと、10月3日・4日にソウルのKSPO DOME(オリンピック体操競技場)で追加公演を開催することをサプライズ発表した。

&TEAM (C)YX LABELS

昨年10月にリリースした韓国デビュー作に続く待望の韓国作品となる『Mark on Me』。＆TEAMは今年4月発売の3rd EP『We on Fire』で3作連続ミリオンセラーを達成したほか、日本発ボーイグループとして初めて米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」にチャートインするなど、グローバルな活躍を続けている。そうした勢いの中で発表された韓国カムバックに、韓国をはじめ国内外のファンから大きな期待が寄せられている。

さらに注目を集めているのが、韓国公演の会場となるKSPO DOMEだ。韓国を代表する大型アリーナとして知られ、多くのトップアーティストが公演を行ってきた"聖地"ともいえる場所。今回の公演決定により、＆TEAMは9月のベルーナドーム公演と合わせて、日本と韓国の両国で単独ドーム公演を開催する初の日本発ボーイグループとなる。

仁川公演でダブルサプライズ発表

&TEAM (C)YX LABELS

4日と5日の2日間にわたって開催された仁川公演では、「Back to Life」「Lunatic」「War Cry (Korean ver.)」など韓国語楽曲を中心にパワフルなパフォーマンスを披露。「Rush」や「Road Not Taken (Korean ver.)」、「Samidare (Korean ver.)」など人気曲も交えながら、会場を熱狂の渦に包んだ。

K (C)YX LABELS

そしてアンコール直前、場内モニターで韓国アルバム発売とKSPO DOME公演の開催が発表されると、客席からは大歓声が沸き起こった。公演はファンダムプラットフォーム「Weverse」でも配信されており、韓国のXでは「＆TEAM体操(競技場)」がトレンド入りするなど、現地での高い関心を示した。

HARUA (C)YX LABELS

HARUAは「今回こうして韓国でもLUNEに初のドーム公演のお知らせができたことが今とても幸せです」と喜びをコメント。リーダーのEJも「LUNEの皆さんのおかげで、こうして＆TEAMが少しずつ成長していっているように感じます」とファンへの感謝を語った。 また新作『Mark on Me』について、NICHOLASは「まだ見せたことのない＆TEAMの姿を見られると思う」と期待を高め、Kも「韓国でのカムバックでもありますが、どこでも活動する予定ですので期待していてください!」と呼びかけた。

JO (C)YX LABELS

韓国でのアルバムリリースと大型会場公演を同時発表した＆TEAM。日本発グローバルグループとして韓国市場でも着実に支持を拡大しており、その勢いはさらに加速しそうだ。

EJ

FUMA

NICHOLAS

YUMA

TAKI

MAKI

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(C)YX LABELS