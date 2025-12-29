9人組グローバルグループ・＆TEAMが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

2022年12月にデビューした＆TEAMは、HYBE LABELS JAPANに所属するEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。10月28日に韓国デビューも果たした。紅白は初出場で、「FIREWORK」を披露する。

初出場の紅白への意気込みを聞かれたFUMAは「日本から出発したグローバルグループとして紅白歌合戦に出場できるのは夢でありました。とても光栄です」とコメント。さらに「『こんなグループがいたんだ』と、見てくださる視聴者の方々に驚いてもらえるパフォーマンスができるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

恒例となった三山ひろしによる“けん玉”企画に参加するMAKIは、「けん玉は小学生の時から休み時間とかにやっていて自信がある方。練習中とかでも隙間時間でやっていたので、緊張しているけどめちゃめちゃ自信はあります」と力強くコメント。成功率については「10回中9回は成功します」と明かした。

また、当日の楽しみとして、Kは「子供の頃から久保田利伸さんが大好きで。あまり自分から声をかけにいったことはないですけど、(大みそかは)いって、久保田利伸さんも“K”ですので、同じ“Kポーズ”で写真を撮るのが夢ですね」と笑顔。Kは今年「TBS世界陸上応援サポーター」を務め、「TBS世界陸上アンバサダー」の今田美桜と共演。紅白で司会を務める今田と再共演が実現するが、「『またいつかどこかで合えたら』と挨拶したけど、まさか次の再会が紅白という(笑)。光栄なことですし、縁も感じる。MCという大役ですので、おめでとうと伝えたいです」と語っていた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。