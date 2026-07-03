グローバルグループ・＆TEAMのHARUAが2日、東京・PRADA 青山店で行われた「PRADA GENTLE MONSTER ローンチイベント」に来場。PRADAとグローバルアイウェアブランド・Gentle Monsterによるコラボレーションコレクションのアイウェアを着用し、その魅力を語った。

今回のコレクションは、PRADAの洗練された美学とGentle Monsterの独創的なデザインを融合させた特別なライン。HARUAは今回の新作コラボレーションアイウェアをスタイリングに合わせて、ファッショナブルに着用した。

イベントでは、着用したアイウェアのお気に入りポイントについて聞かれると、「まず、PRADAさんといえばのトライアングルロゴがサイドにあるところが、すごく可愛いなと思いました」とコメント。さらに、「フロント部分もGentle Monsterさんらしい、ちょっとエッジの効いた彫刻っぽいデザインがすごく可愛いなと思います」と語り、両ブランドの個性が融合したデザインに魅了された様子を見せた。

また、店内に設けられたインスタレーションについては、「率直に思ったのは、色がすごく可愛いなと思いました。ちょうど僕が好きなブルーとミントグリーンで、すごく可愛いです」と笑顔。「大きな本の上にロボットが座っているのも、すごく芸術的で可愛いなと思いました」と、会場全体の世界観にも注目した。

さらに、「もし夏休みが取れるとしたら、このアイウェアをかけてどこに行きたいですか」という質問には、「ミラノに行きたいです。おしゃれをして、このアイウェアもつけて行きたいなと思います」と回答。続けて、「一度、ミラノコレクションでPRADAさんのコレクションに行かせていただいたんですけど、またこのアイウェアをつけて行きたいなと思います」と、ファッションの本場への憧れを明かした。

HARUAが所属する＆TEAMは、日本発のグローバルグループとして国内外で活躍中。音楽活動のみならず、ファッションシーンでも存在感を高めており、HARUAも今回のイベントで洗練されたスタイリングを披露。PRADAとGentle Monsterが描く先進的な世界観の中で、その存在感を放っていた。

Ayase

CHISA(XG)

本田翼

三吉彩花