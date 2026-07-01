同キャンペーンのレシートクーポンは1杯目に購入された商品とは異なるサイズや、アイスでもホットでも、ブラックでもカフェラテであっても利用可能とのこと。
セブンカフェ 2杯目半額レシートクーポン概要
クーポン発券期間：2026年7月1日～7月5日 ※5日間限定
クーポン利用期限：発券日限定
内容：対象のセブンカフェ コーヒーを1杯買うと、発券日限定で使える2杯目半額レシートクーポンが1枚もらえる。
※レシートに対象のセブンカフェ半額クーポンが印字される。
※期間中、半額レシートクーポンを使って購入した場合でも、新たな半額レシートクーポンが「何度でも」発券される。
購入／クーポン利用対象商品
■ホットコーヒー R
価格：130円(税込140.40円)
販売エリア：全国
■ホットコーヒー L
価格：204円(税込220.32円)
販売エリア：全国
■アイスコーヒー R
価格：130円(税込140.40円)
販売エリア：全国
■アイスコーヒー L
価格：232円(税込250.56円)
販売エリア：全国
■ホットカフェラテ R
価格：204円(税込220.32円)
販売エリア：全国
■ホットカフェラテ L
価格：260円(税込280.80円)
販売エリア：全国
■アイスカフェラテ R
価格：250円(税込270円)
販売エリア：全国
■アイスカフェラテ L
価格：315円(税込340.20円)
販売エリア：全国
■水素焙煎コーヒー アイス R
価格：156円(税込168.48円)
販売エリア：全国
■水素焙煎コーヒー ホット R
価格：149円(税込160.92円)
販売エリア：全国
■注意事項
※セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなる。
※「セブンカフェ ティー」も対象。
※本キャンペーンは、予告なく同一または同等の内容で再度実施する場合がある。
※他のクーポンとの併用はできない。
※対象商品を1杯買うたびに、半額レシートクーポンが1枚発券される。半額レシートクーポンを使って購入した場合でも、新たに半額レシートクーポンが発券される。
※一度のお会計で複数購入した場合、購入数分の半額レシートクーポンが発券される。
※半額レシートクーポンは、次回購入時から対象商品すべてに利用できる。
※対象商品1杯につき半額レシートクーポンは1枚しか使用できない。対象商品を2杯購入する場合は、2枚使用できる。
※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。
※対象商品が変更になる場合がある。
※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは一部対象外。詳細は7NOWアプリ／WEBサイトにて。
※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では一部対象外となる。
※写真はイメージ。
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。
※店舗によって一部取り扱いがない場合がございます。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。