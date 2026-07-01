同キャンペーンのレシートクーポンは1杯目に購入された商品とは異なるサイズや、アイスでもホットでも、ブラックでもカフェラテであっても利用可能とのこと。

セブンカフェ 2杯目半額レシートクーポン概要

クーポン発券期間：2026年7月1日～7月5日 ※5日間限定

クーポン利用期限：発券日限定

内容：対象のセブンカフェ コーヒーを1杯買うと、発券日限定で使える2杯目半額レシートクーポンが1枚もらえる。



※レシートに対象のセブンカフェ半額クーポンが印字される。

※期間中、半額レシートクーポンを使って購入した場合でも、新たな半額レシートクーポンが「何度でも」発券される。

購入／クーポン利用対象商品

■ホットコーヒー R

価格：130円(税込140.40円)

販売エリア：全国

■ホットコーヒー L 価格：204円(税込220.32円)

販売エリア：全国

■アイスコーヒー R 価格：130円(税込140.40円)

販売エリア：全国

■アイスコーヒー L 価格：232円(税込250.56円)

販売エリア：全国

■ホットカフェラテ R

価格：204円(税込220.32円)

販売エリア：全国

■ホットカフェラテ L

価格：260円(税込280.80円)

販売エリア：全国

■アイスカフェラテ R

価格：250円(税込270円)

販売エリア：全国

■アイスカフェラテ L

価格：315円(税込340.20円)

販売エリア：全国

■水素焙煎コーヒー アイス R

価格：156円(税込168.48円)

販売エリア：全国

■水素焙煎コーヒー ホット R

価格：149円(税込160.92円)

販売エリア：全国

■注意事項

※セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなる。

※「セブンカフェ ティー」も対象。

※本キャンペーンは、予告なく同一または同等の内容で再度実施する場合がある。

※他のクーポンとの併用はできない。

※対象商品を1杯買うたびに、半額レシートクーポンが1枚発券される。半額レシートクーポンを使って購入した場合でも、新たに半額レシートクーポンが発券される。

※一度のお会計で複数購入した場合、購入数分の半額レシートクーポンが発券される。

※半額レシートクーポンは、次回購入時から対象商品すべてに利用できる。

※対象商品1杯につき半額レシートクーポンは1枚しか使用できない。対象商品を2杯購入する場合は、2枚使用できる。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※対象商品が変更になる場合がある。

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは一部対象外。詳細は7NOWアプリ／WEBサイトにて。

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では一部対象外となる。

※写真はイメージ。

※店舗によって価格が異なる場合がある。



※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※店舗によって一部取り扱いがない場合がございます。



※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

