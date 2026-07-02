サントリービバレッジ&フードは7月7日、「GREEN DA･KA･RA ほぐれる氷のアイススラリー」(希望小売価格230円/税別)を、全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

アイススラリーとは、氷のまま摂取できる「飲める氷」で、水よりも体を冷却する能力が高いことから、暑熱環境での運動や作業の前にあらかじめ体温を下げておく熱中症対策である"プレクーリング"にも活用できるとして、年々注目が高まっている。

今回、GREEN DA･KA･RAブランドとして初となる、アイススラリー商品が登場する。凍らせた時に、小さく、流動的な氷の塊になる中味配合を実現し、氷のまま飲めるアイススラリーを開発。ペットボトル容器のため、十分な容量を確保でき、水分補給と体の冷却を両立することができる。ミニパウチなどの一般的なアイススラリー商品に比べて、甘さを控えたさっぱりとした味わいにすることで、水分補給しやすく、490mlの容量でもおいしく飲み切れるよう工夫している。また、熱中症対策にも適した中味設計となっている。凍っている状態から程よく溶けてきたら、ボトルを振ったり、軽くもみほぐしたりしてから飲むのがおすすめだという。

背景色には、冷たさと機能感が伝わる青色と銀色を使用した。また、飲用方法や、冷たい味わいが一目で分かるように、商品名を中央に大きく配した。さらに、シャリシャリとしたなめらかな食感を想起させる、透明感のある氷粒シズルのイラストをあしらい、直感的においしさを感じられるデザインに仕上げた。