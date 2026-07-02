セブン - イレブンは7月1日、「セブン - イレブンの日」(7月11日)を記念した3つの特別企画を開始した。検定や親子向け工場見学、想い出エピソード募集を通じて、セブン - イレブンをより身近に楽しめる内容となっている。

満点で限定QUOカードPayが当たる「セブン - イレブン検定」

セブン - イレブン検定

「セブン - イレブン検定」は、セブン - イレブンについて楽しく学べる全50問のクイズ企画。満点を獲得して応募した人の中から抽選で77名に「限定QUOカードPay 3,000円分」をプレゼントする。

実施・応募期間は7月1日～9日。当選者には7月11日にメールで通知される。受験後には点数に応じたデジタル認定証も発行され、何度でも挑戦できる。

夏休みの自由研究にもぴったりな親子向け麺工場見学

親子向け麺工場見学

親子参加型の「麺工場見学」では、セブン - イレブン商品の製造工程や品質管理について学べる体験を用意する。参加費は無料で、小学4年生以上の子どもと保護者が対象。

応募期間は7月1日～9日。関西会場は8月1日に京都工場、関東会場は8月8日に入間工場で開催予定となっている。

セブン - イレブンの想い出をパラパラ漫画化

セブン - イレブンの想い出をパラパラ漫画化

セブン - イレブンにまつわる思い出エピソードを募集し、採用された3名のエピソードをパラパラ漫画として公式ホームページで公開する企画も実施する。採用者には景品もプレゼントする。

応募期間は7月1日～20日。結果は7月下旬にメールで通知され、パラパラ漫画は11月7日に公開予定。