バンダイスピリッツは、『仮面ライダー』より、2027年1月に「ポピニカ サイクロン号（仮面ライダー1号）」、2026年12月に「ポピニカ サイクロン号（仮面ライダー2号）」(各9,900円)を一般店頭販売商品として発売する。両商品ともに7月1日より予約受付を開始する。

「ポピニカ サイクロン号（仮面ライダー1号）」

『仮面ライダー』放送当時の1973年にポピーから発売された「ポピニカ」のサイクロン号は、2号ライダーが乗った「改造サイクロン号」だった。本郷猛・旧1号ライダーが乗る「初代」のサイクロン号はこれまでポピニカでは存在していなかったなか、ライダーファンが皆あこがれる旧1号ライダーが乗る「初代」サイクロン号が、ついにポピニカ仕様で登場する。

「ポピニカ サイクロン号（仮面ライダー2号）」

1973年に「ミニミニサイクロン号」として発売され、ポピニカ・超合金の始祖となった、一文字隼人が変身する仮面ライダー2号が乗るサイクロン号の名作トイが、ポピニカ「改造サイクロン号」として復活する。当時のフォルムはそのままにライダーフィギュアは旧2号カラーで彩色。首のマフラーはワイヤー入りの布製だ。

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