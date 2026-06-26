2011年に開設した東映株式会社が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」は、チャンネル登録者200万人を突破した記念企画を、200万人の「2」にちなみ2種類実施する。

ひとつめは、6月27日19:00より、特撮ファンにおなじみの名匠・坂本浩一監督を演出・構成に迎えた「仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像」2種類をプレミア配信、さらに翌週7月4日からは「平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER」など歴代の特撮名作映画を随時無料プレミア配信する。

仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像概要

今回の記念企画の目玉として、2種類の特別映像「【DramaVer.】『HERO』仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像」「【MusicVer.】『HERO』仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像」の配信が決定。

演出・構成は、数々の東映特撮作品でダイナミックなアクションを手がけてきた名匠・坂本浩一監督が担当。さらに、超英雄祭のフィナーレを飾る名曲としてファンに愛され続ける楽曲「HERO」(歌：RIDER CHIPS ＆仮面ライダーGIRLS)にのせて、昭和・平成・令和の時代を彩ってきたヒーローたちの歴史をドラマチックに描き出す。

【DramaVer.】『HERO』仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像

6月27日19:00よりプレミア公開する【Drama Ver.】では、平成仮面ライダーシリーズを牽引し続けてきたスーツアクター界のレジェンド・高岩成二氏をキャストに迎える。さらに、実の子息である高岩泰声氏、そして東映所属の気鋭の女優・柴田瑠歌氏が出演。劇中では、楽曲「HERO」の歌詞にある「くじけそうになる度にいつもあのヒーローを思い出した」というメッセージを体現し、歴代仮面ライダーやスーパー戦隊の名シーンを振り返りながら、ヒーローたちに支えられ、励まされながら人生を歩む特撮ファンの姿をエモーショナルに描く。すべての東映特撮ファンが、自らの思い出を重ね合わせられるような映像作品に仕上がっている。

【MusicVer.】『HERO』仮面ライダー×スーパー戦隊特別映像

【DramaVer.】に続いて、6月27日19:10よりプレミア公開される【Music Ver.】は、テレビシリーズ、配信番組、劇映画、さらにはVシネマに至るまで、東映特撮の歴史を彩ったヒーローたちの戦いと軌跡にスポットを当てた、全編旧作映像で制作したスペシャルムービー。歴代仮面ライダー・スーパー戦隊シリーズの怒涛の名シーンや奇跡の共演を、坂本浩一監督構成ならではの疾走感あふれるカッティングで再構成。画面狭しと暴れ回るヒーローたちの雄姿は、老若男女すべての東映特撮ファンの胸を熱くさせること間違いなしの仕上がりとなっている。

旧作特撮映画の無料プレミア公開も実施

「東映特撮YouTube Official」では、特別映像2種の配信に合わせて旧作の無料プレミア公開も実施する。

配信のラインナップは、7月4日17時より『仮面ライダー対ショッカー』、同日18時より『秘密戦隊ゴレンジャー爆弾ハリケーン』、同日19時より『ゴーカイジャーゴセイジャースーパー戦隊199ヒーロー大決戦』。

翌7月5日18時より『百獣戦隊ガオレンジャー火の山、吼える』、同日19時より『平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』。

『仮面ライダー対ショッカー』

『仮面ライダー対ショッカー』の配信期間は、7月4日17:00〜7月18日23:59。

『秘密戦隊ゴレンジャー爆弾ハリケーン』

『秘密戦隊ゴレンジャー爆弾ハリケーン』の配信期間は、7月4日18:00〜7月18日23:59。

『ゴーカイジャーゴセイジャースーパー戦隊199ヒーロー大決戦』

『ゴーカイジャーゴセイジャースーパー戦隊199ヒーロー大決戦』の配信期間は、7月4日19:00〜7月18日23:59。

『百獣戦隊ガオレンジャー火の山、吼える』

『百獣戦隊ガオレンジャー火の山、吼える』の配信期間は、7月5日18:00〜7月19日23:59。

『平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』

『平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズFOREVER』の配信期間は、7月5日19:00〜7月19日23:59。

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