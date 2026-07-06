ニラックスは6月18日から「ニラックスブッフェ」4店舗にて開催中の、「ハーゲンダッツ アイスクリーム(バニラ・ストロベリー)」が時間無制限で食べ放題になる「ハーゲンダッツ 満喫コース」の期間を7月29日まで延長する。

通常の「ニラックスブッフェ」では、サラダやデリ、から揚げ、パスタ、ラーメンなどを楽しめるほか、セルフメイクのクロッフルなどを取りそろえている。

ニラックスブッフェ メニューイメージ

今回の「ハーゲンダッツ 満喫コース」では、「バニラ」と「ストロベリー」の2種のハーゲンダッツ アイスクリームが食べ放題となる。

ハーゲンダッツ バニラ

ハーゲンダッツ ストロベリー

さらに、甘く華やかな香りが感じられるごろっと食感の白桃ソースとアイスクリームが相性抜群な「ハーゲンダッツ 白桃サンデー」も食べ放題で提供。

ハーゲンダッツ 白桃サンデー

また、別途オーダーできるパンケーキやセルフメイクスイーツに合わせて楽しんだり、ドリンクと合わせてフロートとして味わったりすることができる。

パンケーキにトッピング

なお、すべてモバイルオーダーでの注文となり、アイスクリームは1回の注文につき2個まで提供する。

開催店舗は「ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間」(埼玉県入間市)、「ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛」(東京都立川市)、「ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク」(東京都町田市)、「グランブッフェ アリオ橋本」(神奈川県相模原市)の4店舗。