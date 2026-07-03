クリスピー・クリーム・ドーナツは日本上陸20周年を記念し、史上初となる「できたてのオリジナルグレーズド食べ放題」を東京国際フォーラム店(東京都千代田区)と渋谷シネタワー店(東京都渋谷区)限定で開催する。クリスピー・クリーム・ドーナツ公式アプリ会員限定で抽選を行い、6日間合計で最大216名が参加できる。

初開催の「できたてオリグレ食べ放題」

「できたてオリグレ食べ放題」は、クリスピー・クリーム・ドーナツの日本上陸20周年を記念して初めて開催される食べ放題企画。クリスピー・クリーム・ドーナツ公式アプリ会員が応募でき、事前抽選により当選した人だけが参加できる。

内容はできたての「オリジナル・グレーズド」を45分間食べ放題＆アイスコーヒー・アイスティー・アイスレモネードが飲み放題(小学生以下はキッズドリンクが飲み放題)。参加費は大人1人1,760円、子ども(小学生以下)1人880円。大人料金は「オリジナル・グレーズド ダズン(12個入り)」と同価格のため、12個以上食べることができればドリンク代を除き元が取れる計算だ。さらに夏限定のソーダドリンク「ピーチジェリーinソーダ ピーチ＆マンゴー」または「ピーチジェリーinソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ」のいずれか1杯も無料で提供される。

1回目の応募期間は7月3日～7日で、食べ放題実施日は渋谷シネタワー店が7月30日と8月6日、東京国際フォーラム店が8月5日と12日と13日。2回目の応募期間は7月30日～8月2日で、食べ放題実施日は東京国際フォーラム店で8月18日のみとなる。各回3組限定で1組4名まで参加できる。

「できたてのオリジナル・グレーズド」は誰もが虜になるおいしさ

まずは、そもそも「できたてのオリジナル・グレーズド」とは何かをみていこう。クリスピー・クリーム・ドーナツの東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店の3店舗には「ドーナツシアター」と呼ばれる、ドーナツ製造設備が併設されており、その様子を見ることができる。

右側から左側に行くにつれ、発酵→揚げる→グレーズ(砂糖衣)をかける→クーリングトンネルで冷ます工程を見ることができる。

この冷ます工程を経ていない、揚げてすぐ熱々の状態でグレーズをかけたものが「できたてのオリジナル・グレーズド」だ。東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・キャナルシティ博多店の3店舗では、ドーナツシアターでオリジナル・グレーズドを製造した直後に店内にいる人に「できたてのオリジナル・グレーズド」を無料配布することも。

熱々の「できたてのオリジナル・グレーズド」は、通常のものより柔らかくもちもちしていて「飲める」と表現する人も(!)。一度食べると虜になるほどの美味しさで、今回の「できたてオリグレ食べ放題」は、そんな「できたてのオリジナル・グレーズド」が好きなだけ食べることができる夢のような企画なのだ!

ちょっと手に持っただけで指の跡がつくほど柔らかい

「できたてオリグレ食べ放題」に挑戦!

特別に「できたてオリグレ食べ放題」に挑戦させてもらった。

食べ放題は45分間で、5分前にラストオーダーとなる。食べ放題ができるのはオリジナル・グレーズドのみだが、途中味変がしたい場合には追加で個別料金を払えば一覧に記載の別のドーナツを注文することも可能。オリジナル・グレーズドは1組につき1回12個ずつ注文することができる。おかわりする場合は店員さんに伝え持って来てもらうスタイルだ。

追加注文ができるドーナツリスト

ドリンクはアイスコーヒー・アイスティー・クリスピーレモネードがピッチャーで用意され、自分で注ぎ放題となる。小学生以下の方はキッズドリンクが飲み放題で提供される。加えて、1人1杯無料で夏限定のソーダドリンク「ピーチジェリーinソーダ ピーチ＆マンゴー」または「ピーチジェリーinソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ」のいずれかが提供される。食べきれなかった場合のドーナツは持ち帰りなどはできず、追加料金が発生する場合があるので注意。食べきれる分だけを注文しよう。

どのくらい食べればお得なのか……大人の場合なら参加費は1,760円のため、「オリジナル・グレーズド ダズン(12個入り)」と同額。12個以上が"元が取れる"ラインとなる。ただし、単品購入の場合1個220円のため、8個以上でも十分元は取れている計算となる。もちろんドリンク代を含まない計算なので多少届かなくても十分にお得ではある。

実際に筆者と編集担当で食べ放題に挑戦してみた。提供された12個のオリジナル・グレーズドはかなり圧巻。

「1人12個以上食べるのはどう考えても無理なのでは」と開始前に話していたものの、できたてがあまりにも美味しいので1～2個食べ進めるうちに「12個行ける気がしてきた!」と2人で確信する瞬間が訪れる……! 通常のドーナツよりも柔らかく咀嚼がそこまで必要ないこともそう思わせる理由かもしれない。

12個以上食べられそうな気がしてくる

そう思ったものの、結局筆者は3個・編集担当は5個という結果に。ドーナツは想像以上にあとから来る、と思う。しかし他のメディア関係者には女性で6個、男性で16個(!)完食していた方もいるため、人によるのだと思う。そして参加の目的は「元を取る」とかではなく、オリジナル・グレーズド愛を表現することだとも思う。

我こそはオリジナル・グレーズドを愛する者だという自信がある方は、ぜひ抽選を勝ち抜き、「できたてオリグレ食べ放題」で幸せな時間を過ごしてほしい!