「衝撃っていうか、ビックリ」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、“兄弟YouTuber”に「すごい」を連発した――。

佐久間宣行氏

「俺より年下だけど大ベテランYouTuber」「すごすぎない(笑)?」

1日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)では、女子中高生が選ぶ「JC・JK流行語大賞2026」上半期のトレンドを紹介。“ヒト部門”は、1位の4人組歌謡コーラスグループ・モナキに続き、はるねね、SEIKIN、都、つーさんとゆっぴと、YouTuberやインフルエンサーがランクイン。佐久間氏は、「意外とわかるものが多い」とうれしそうに語りつつ、“コトバ部門”で1位の「ワホー」には、「1位だけわかんない」と悔しげにつぶやいた。

実は、「ワホー」は、約11年前にSEIKINがYouTube動画で発した言葉で、女子中高生の間でリバイバルヒット。さらに、“モノ部門”の4位には、SEIKINの実弟でYouTuber・HIKAKINがプロデュースした「ONICHA」がランクインしており、佐久間氏は、「衝撃っていうか、ビックリ」と驚がく。「あの兄弟すごすぎない!? えっ……? すごすぎない(笑)?」と声を上げ、「俺より年下だけど、大ベテランYouTuberよ。今もなお、JC・JKのランキングに入ってくるバケモン兄弟ですよ」と感心しきりだった。

また、これまで、「HIKAKINもSEIKINも会ったことがない」という佐久間氏。YouTube界のパイオニアとして長年君臨する兄弟に、「HIKAKIN、SEIKINって何が違うんだろうね? ここまでって……」と人気っぷりに感嘆。「俺の知ってるバケモン兄弟だと、スピードスケートの高木姉妹でしょ? 金メダル何個持ってるんだっていう。あとは、亀田兄弟とか。もうそのぐらいになっちゃうよ。あっ、オアシスだな(笑)」と苦笑しながら締めくくっていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。