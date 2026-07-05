「なんでこんなうまい人呼んだんだよ」 “Mr.クレーンゲーム”深澤辰哉、木村カエラの200円成功を嘆く

「俺、いるかね? これ」――Snow Manの深澤辰哉が、4日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)で、クレーンゲームの裏ワザを伝授。木村カエラと佐久間大介が予想外の才能を発揮し、思わず自虐を漏らした。

深澤辰哉

佐久間大介「戦利品を取ってきてくれる」

今回は、大人も子どもも夢中になる「クレーンゲーム」を特集した。ゲームセンターはもちろん、ショッピングモールやスーパー、さらには専門店にも並び、全国で人気を集めているクレーンゲーム。台数はこの10年で約2倍に増加し、休日には専門店が人でにぎわうほどの盛り上がりを見せている。

スタジオゲストには、クレーンゲームが好きで「もっとうまくなりたい」という木村カエラが登場。佐久間とともに、その魅力を学んでいった。

佐久間と木村にクレーンゲームの魅力を教える“おしつじさん”として登場したのは、クレーンゲーム歴40年、日本クレーンゲーム協会認定プロ第1号の五十嵐直也さん。そして、“Mr.クレーンゲーム”の異名を持つSnow Manの深澤辰哉だ。

深澤は5歳の頃からクレーンゲームを始め、毎週祖母の家へ遊びに行った帰りにゲームセンターへ立ち寄るうちに夢中になったという。今でもゲームセンターに行けば景品を取って帰るほどの腕前で、佐久間は「夜ご飯食べた後にゲームセンターがあったら絶対入って、戦利品を取ってきてくれる」と、メンバーだからこそ知るエピソードを明かした。

100年以上前に誕生したクレーンゲームの歴史

まず一行が学んだのは、クレーンゲームの意外な歴史。誕生したのは100年以上前のアメリカだといわれており、当時使われていたのは「ディガー」と呼ばれる木製のクレーンゲームだった。現在のような電動式ではなく、自分でハンドルを回してアームを動かす原始的な仕組みだったという。

日本では1960年代に登場し、1980年代には現在とほぼ同じ形へと進化。当時のゲームセンターについて、木村は「大人の人がタバコ吸いながら灰皿とかもあって、こういう明るい感じはなかった」と振り返り、佐久間も「めっちゃ覚えてる」「ここまできらびやかじゃない感じ」と共感した。

クレーンゲーム人気を大きく変えたのが、2001年に登場したクレーンゲーム限定フィギュア「プライズ商品」。アニメや漫画の限定フィギュアが景品になったことで、作品ファンもゲームセンターへ足を運ぶようになり、クレーンゲーム人口が一気に増えたという。

木村カエラが200円で景品ゲット 深澤辰哉「俺、いるかね?」

続いて、スタジオでは実際にクレーンゲームを使い、景品を取るコツをレクチャー。最初に挑戦したのは、フィギュアなどが箱に入った「箱物景品」だった。

4本の柱の上に乗った景品を柱の間へ落とすことができればゲットとなる台で、紹介されたのは「ズリあげ」というテクニック。景品を少し持ち上げて向きを変え、その勢いで狭い隙間へ落とすという、箱物攻略の定番テクニックだ。

深澤は「100円、200円で取るのは難しい」と熟練の視点で解説するが、アドバイスを受けた木村は、わずか200円で景品をゲット。まさかの展開に佐久間が「え、待って? 何で来たの?」とあおると、深澤は「なんでこんなうまい人呼んだんだよ」「教えなきゃいけないのに、もうできちゃっているんだから」と本音を漏らし、スタジオは笑いに包まれた。

大きなぬいぐるみ攻略、台湾式クレーンゲームも

続いては、多くの人が苦戦する大きなぬいぐるみに挑戦。深澤は「重心がまずどこか? どこが真ん中なのか?」を見極めることが大事だとアドバイスし、「持ち上げる」のではなく「引っ掛ける」という考え方を伝授した。

深澤のアドバイスを受けて佐久間が再挑戦すると、見事にぬいぐるみをゲット。木村が「やったー!」「こんなに早く大きいの取れるの?」と興奮し、佐久間も「普段ぬいぐるみをやらない俺が取れてる」と喜びを見せる一方、深澤は「俺、いるかね? これ」と複雑な表情を浮かべた。

その後は、まもなく誕生日を迎える佐久間へ、深澤がクレーンゲームでプレゼントを獲得するサプライズ企画も。しかし、“Mr.クレーンゲーム”がまさかの苦戦を見せる展開に。慌てる深澤に、木村が「カットなんてないよ!」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑となった。

さらに番組では、近年クレーンゲーム業界で話題となっている「台湾式クレーンゲーム」も紹介。一見すると普通のクレーンゲームだが、つかんだ景品を勢いよく放り投げ、景品を転がしたり、周りの景品を崩したりして獲得を狙うという新しい遊び方に、佐久間、木村、深澤の3人も大盛り上がり。深澤が思わぬ苦戦を強いられ、佐久間から「先生取れないじゃん!」とツッコまれる一幕もあった。

TVerでは、地上波未公開シーンを含む特別版を配信している。

【編集部MEMO】

深澤辰哉は、1992年5月5日生まれ、東京都出身。Snow Manのメンバーとして活動し、グループでは最年長メンバーとして、ライブやバラエティ番組などでMC的な役割も担っている。音楽活動に加えて、ドラマ、映画、舞台、バラエティなど幅広く活躍。グループの冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』(TBS)に出演するほか、情報番組『ノンストップ!』(フジテレビ)では木曜レギュラーを担当。『テレ東音楽祭 2026夏』(テレビ東京)ではMCを務めた。

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