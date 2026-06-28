28日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)では、「ご当地回転寿司チェーン店」を特集。佐久間大介(Snow Man)が思わず「やばい、知られたらまずい、これは」と焦るほど絶賛の名店も登場した。

佐久間大介

高級寿司店並みのネタを手頃に

今回は、東京にも続々と進出し、注目を集めている「ご当地回転寿司チェーン店」を深掘り。地方ならではの食材を生かした高クオリティーな寿司ネタを、リーズナブルに楽しめる人気店の数々を紹介し、強豪店の中から“優勝”を決める「ご当地回転寿司甲子園」を開催した。スタジオゲストには、ご当地回転寿司に興味津々だという令和ロマンの松井ケムリが登場した。

佐久間と松井にご当地回転寿司チェーンの魅力を教える“おしつじさん”として登場したのは、回転寿司に週2～3回は行かないと落ち着かないというメイプル超合金の安藤なつと、寿司がある場所へなら全国どこへでも向かうという回転寿司評論家の米川伸生氏。

まず挙げられた魅力は、コスパの良さ。米川氏によると、高級寿司店であれば1万円は当たり前のぜいたくな寿司ネタが、ご当地チェーンでは大体1人4,000円～5,000円で楽しめるという。安藤も「寿司職人がその場で本格的な寿司を出してくるのに、格段に安く食べられます」と解説し、佐久間と松井は「え! ガチっすか」「あ～お安い!」と驚く。

最初に紹介されたのは、東北を代表するご当地回転寿司チェーン店で、宮城県の塩釜駅すぐに本店を構える「廻鮮寿司 塩釜港」。東京には今年3月末に初進出した人気店だ。

宮城県の塩釜港は、生マグロの水揚げが日本一。「廻鮮寿司 塩釜港」では、生マグロを魚市場で加工したものを、そのまま店ですぐに握って提供しているという。スタジオには、生マグロの大トロが登場。大トロ好きの佐久間は、しょう油を付けず、大トロの脂のみで味わい、「うん～～甘い!」と目を閉じて堪能した。

あまりのおいしさに、佐久間は「これマジで放送される前に行こ」「やばい、知られたらまずい、これは」と、プライベートでも訪れたい様子を見せた。

北陸の幻の寿司ネタ「ガスエビ」も登場

続いて登場したのは、関東代表の「すし銚子丸」。産地のノルウェーから一度も冷凍せずに空輸された生のオーロラサーモンを提供しており、佐久間と松井は「マジでウマいですね」「お～! 食べたことない!」と絶賛した。

3店舗目は、北陸代表の「金沢まいもん寿司」。米川氏が「ご当地回転寿司を日本に広めたレジェンド店といっても過言ではない」と語る店だ。松井は「僕たぶん地元にありましたもん、金沢まいもん寿司」「めちゃくちゃおいしかった、確かに」と、すでに訪れていたことを明かす。

ここで紹介されたのが、北陸から門外不出といわれる幻のネタ「ガスエビ」。取り扱いが難しく県外にはめったに出回らないという貴重なネタで、佐久間と松井は「え～初めて聞いたガスエビ」「見たことない! ガスエビ?」と興味津々。実食した佐久間は「んん! あっま!!」「マジで甘エビより甘いです」と、未知のおいしさに感動した。

さらに「金沢まいもん寿司」からは、人気メニューの「かにがんこ盛り」と、“白身の王様”と呼ばれる「のど黒」も登場。のど黒を食べた松井は「白身でこんなに脂のってることってあんまないですよね」「めっちゃおいしい」と絶賛し、カニを食べた佐久間も「すごい身が分厚くてブリンブリンなんですよ」と歯ごたえを楽しんだ。

CHOJIROの泳がしアジに佐久間驚き

最後に紹介されたのは、関西代表の「廻転寿司 CHOJIRO」。多くの店舗に大きないけすがあり、生きている状態の鮮度抜群な魚をさばいて提供するスタイルが特徴だ。

看板メニューは、生きた泳がしアジを1匹丸々使用したぜいたくな握り。米川氏が「最高鮮度」と評価するアジの握りは、6貫で1,100円という価格で、佐久間と松井も「え?」「えー安!! すげえ」と驚く。

実食した佐久間は「んーまっ!! 身の分厚さ、弾力、半端ないっすね、うんまー」「こんな満足度あるの? 1貫で」と大絶賛。松井も「本当に身がブリンブリン! 新鮮なのが素人でもわかるくらいめっちゃ伝わってきますね」とうなった。

CHOJIROでは、ラーメンやうどん、グラタンなどの一品料理も多く、お酒を飲みながらゆったり過ごせる空間も魅力。米川氏は「ご当地回転寿司っていうのは、こういうお酒を飲んで、つまみながらという、高級寿司店のように楽しむのも一つの楽しみ方かなと」と、ご当地チェーンの粋な楽しみ方を紹介した。

最後に、佐久間と松井は4チェーン店の中から“優勝”を決めることに。「え、待って、マジむずいかも」と悩みながらも、それぞれが選んだご当地チェーン店とは。佐久間は「本当うまさでいったら全部なんですよ?」と本音をこぼし、ケムリも「全部めっちゃおいしかったです」と同意。2人はすっかり、ご当地回転寿司チェーンの魅力にハマっていた。

TVerでは、地上波放送分に未公開シーンを含めた特別版が配信されている。

【編集部MEMO】

佐久間大介は、1992年7月5日生まれ、東京都出身。Snow Manのメンバーとして音楽活動を行うほか、明るいキャラクターと高い身体能力を生かし、バラエティ、ドラマ、映画、声優など幅広く活躍している。アニメや漫画への深い愛情でも知られ、番組やイベントで“推し”への熱量を語る姿も支持を集めている。日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』では、日村勇紀とともにMCを務め、さまざまなカルチャーや話題の“推し”を独自の視点で深掘りしている。

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