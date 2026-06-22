東京ドームは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系) のヒーローショーシリーズ第2弾公演を、東京ドームシティ シアターGロッソにて7月18日より開催する。

第2弾公演では、新たにギャバン・ライヤがシアターGロッソに登場。次元を越えてギャバンたちが集合し、平和を脅かす悪に立ち向かう。 第1弾に引き続き「仮面ライダーゼッツ」、そしてスーパー戦隊シリーズから「ゴジュウウルフ」「ブンレッド」「クワガタオージャー」「ドンモモタロウ」がシアターGロッソに大集合し、物語のキーアイテムとなる謎のエモルギアを巡る展開を繰り広げる。

さらに、8月13日～16日の4日間は、“素顔の戦士”である弩城怜慈(演:長田光平)、哀哭院刹那(演:赤羽流河)、祝喜輝(演:角心菜)、風波駆無(演:安井謙太郎)が登壇「素顔の戦士アフタートーク付き」公演を実施する。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー シリーズ第2弾公演』

タイトル：ギャバン・ライヤ参上!謎のエモルギアを追え!次元を越えてスーパーヒーロー大集合!!

日時：7月18日～9月27日の土・日・祝日公演、8月8日～30日は毎日公演(※8月17日～19日、24日～26日は休演、8月13日～16日の4日間は「素顔の戦士アフタートーク付き」公演)

公演時間：約30分

場所：東京ドームシティ シアターGロッソ(東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内)

あらすじ

謎のエモルギアに導かれ、姿を現すギャバン・インフィニティ。

ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナス、ギャバン・ライヤと共に、エモルギア回収の任務につくが、エモルギアを奪いとった敵がその力を解放してしまう。

謎のエモルギアが呼び覚ます邪悪な力に苦戦を強いられる宇宙刑事たち。

果たして、ギャバン・インフィ二ティは謎のエモルギアを取り戻すことができるのか……?

そして、謎のエモルギアの本当の力とは……?!

この夏、全宇宙規模でお届けする次元を越えたスーパーバトルを見逃すな!

チケット料金(※料金はすべて税込み)

チケットは7月・8月公演を販売中。9月公演の券売スケジュールは後日発表する。

エキサイティングシート(入場特典付き):おとな(中学生以上)3,400円／こども(3歳～小学生)3,000円

プレミアム席(入場特典付き):おとな(中学生以上)3,200円／こども(3歳～小学生)2,800円

一般席:おとな(中学生以上)2,100円／こども(3歳～小学生)1,800円

※お得な「親子セット券」や「自由席」、暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売する。

握手会(Gロッソオリジナル サイン入り色紙付き):1名につき800円

撮影会(Gロッソオリジナル 写真台紙付き):写真1枚につき 1,350円

素顔の戦士登場!アフタートーク付き公演

8月13日～16日の4日間は「素顔の戦士アフタートーク付き」公演を実施する。ショー本編の内容に変更はなく、対象日の握手会・撮影会の実施は行わない。登壇者や登壇日は予告なく変更となる可能性がある。

チケット販売のうち、エキサイティングシート・プレミアム席は抽選販売。また、自由席の販売は行わない。抽選申込期間は6月20日10:00～6月27日23:59。一般販売は7月4日10:00～。

日時：8月13日～16日

登壇者：弩城怜慈：長田光平、哀哭院刹那：赤羽流河、祝喜輝：角心菜、風波駆無:安井謙太郎

チケット料金(※料金はすべて税込み)

エキサイティングシート(入場特典付き):おとな(中学生以上)4,600円／こども(3歳～小学生)4,000円

プレミアム席(入場特典付き):おとな(中学生以上)4,400円／こども(3歳～小学生)3,800円

一般席:おとな(中学生以上)3,300円／こども(3歳～小学生)2,300円

※お得な「親子セット券」や暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売する。

第2弾はヒーローショーをさらに楽しむ施策も

シアターGロッソ限定エモルギアが登場

第2弾公演の物語の鍵を握るエモルギアがGロッソ限定で「DXエモルギア ガンバーレエモルギー シアターGロッソSPver.」として販売決定。別売りのDXギャバリオントリガーに装填し、ショーを見た後も楽しむことができる。公演日に会場内のヒーローショー物販ワゴンにて販売を行う。

ヒーローショーオリジナルラベルドリンク販売

第1弾で販売していたギャバン・インフィニティ、ギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスに加えギャバン・ライヤ、デス・ギャバンの新しいデザインを販売する。ラベルはここでしか手に入らないステッカーにもなる。