「このチャレンジは表情がとても重要です」――TWSが、4日放送の日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(13:30～)に出演し、SNSでも話題となった「OVERDRIVE」を披露する。

TWS

“かわいい表情”のチャレンジも話題に

今年の『THE MUSIC DAY』は、「THE 夏! THE ライブ! THE MUSIC DAY!」を掲げ、総勢65組のアーティストが出演。TWSは、SNSで「アンタルチャレンジ」も話題となった「OVERDRIVE」でステージを届ける。

出演を前に、「OVERDRIVE」に込められたメッセージを聞かれたYOUNGJAEは、「恋に落ちたTWSの揺れ動く感情と熱い情熱を表現した曲です」と紹介。

この日のスタイリングについて、KYUNGMINは「グローブやゴーグルなどで『OVERDRIVE』のアクティブなムードを取り入れて、ブラック＆ホワイトの衣装で、洗練されたムードを演出してみました」と明かした。

DOHOON「表情がとても重要」

視聴者に一緒に楽しんでほしいポイントについて、SHINYUは「『OVERDRIVE』には、一緒に真似しやすいポイントになる振り付けもありますし、掛け声も簡単ですので、リズムに合わせてぜひ僕たちと一緒に楽しんでほしいなと思います」と呼びかける。

また、「アンタルチャレンジ」に挑戦する際のポイントを聞かれたDOHOONは、「このチャレンジは表情がとても重要です。駄々をこねるような可愛い表情を見せながら、肩を揺らしてほしいなと思います」とアドバイスした。

9月から日本ツアーも

歌詞に登場する「クンクン」にちなみ、最近キュンキュンしたことを聞かれると、HANJINは「ステージをするたびにファンの皆さんと目が合うんですが、目が合うたびに本当にクンクン、胸キュンします」と回答。「今まで本当にたくさんのステージに立ってきましたが、いつもまるで初めてのステージに立っている時のようにときめいて、嬉しい気持ちになります」とファンへの思いを語った。

TWSは9月から「2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN」も控えている。JIHOONは「8月28日から8月30日は福岡、9月4日から9月6日は神戸、9月12日から9月13日は横浜での公演を予定しています」と説明。「今回のツアーのために、皆さんに様々な姿をお見せできるよう一生懸命に準備をしていますので、どうかみなさんご期待ください。そして、たくさんの人に見てほしいです」と期待を込めた。

『THE MUSIC DAY 2026』は、TVerでリアルタイム配信と見逃し配信を実施する。

【編集部MEMO】

TWSは、SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINによるグループ。楽曲「OVERDRIVE」では、恋に落ちた時の揺れ動く感情と熱い情熱を表現し、SNSでは“かわいい表情”がポイントとなる「アンタルチャレンジ」も話題に。9月からは「2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN」を開催し、福岡、神戸、横浜で公演を行う。

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