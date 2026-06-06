日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日(13:30～22:54)に幕張メッセから9時間半にわたって生放送される。14年連続で総合司会を務める櫻井翔は、自身のターニングポイントになった楽曲にシブがき隊の「スシ食いねェ!」を挙げ、「初めてテレビに出て踊った曲です」と明かした。

櫻井翔

自身のターニングポイントになったという「スシ食いねェ!」。櫻井は「初めてテレビに出て踊った曲です。当時はまだ学校に芸能活動のことを伝えていなくて、会社には『カメラに映らない場所で踊らせてください』という、今思うとすごく不思議なお願いをしていました(笑)」と振り返る。

当時は「画面から見て右後ろの端の方で、なるべく目立たないように踊っていた」といい、「その後、オンエアまでには学校にもきちんと話しましたが、僕にとって“初めてテレビに出て踊った曲”として、すごく印象に残っています」と語った。

視聴者に向けては、「今年は例年以上に長い9時間半の生放送になりますし、幅広い世代のアーティストの皆さんに出演していただきます」と呼びかける櫻井。

「もちろん全部見ていただけたらうれしいですが、どのタイミングから見始めても楽しめる番組になっていると思います。生放送ならではの“今まさに幕張でやっている!”というライブ感を、テレビの前で一緒に感じながら楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。

MCは羽鳥慎一 バカリズム 水卜麻美アナ。ネクストゲート進行は市來玲奈アナが務める。