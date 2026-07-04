きょう4日に9時間半にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(13:30～)の全出演アーティストのタイムテーブルが発表された。恒例のシャッフルメドレーは19時台と20時台に放送される。

『THE MUSIC DAY 2026』特別キービジュアル

今年のテーマは「音楽の物語」。総勢65組の豪華アーティストが出演し、9時間半にわたって夏の始まりを盛り上げる。あわせて、総合司会を務める櫻井翔の特別キービジュアルも公開された。

※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり

13時台

・M!LK

・ROIROM



●昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART1

・キマグレン

・CANDY TUNE

・バブルガム・ブラザーズ



14時台

・INI

・AND2BLE

・かりゆし58

・KiiiKiii

・kurayamisaka

・THE RAMPAGE

・島谷ひとみ

・日向坂46

・FANTASTICS

・MAZZEL

15時台

・アイナ・ジ・エンド

・家入レオ

・キタニタツヤ

・FUNKY MONKEY BΛBY'S

・マルシィ

●教えてちさ子先生!「音楽人生相談」

・高嶋ちさ子

16時台



・＆TEAM

・SUPER BEAVER

・TREASURE

・なにわ男子

・LINDBERG



17時台

・＝LOVE

・小室哲哉×NCT WISH

・超特急

・TWS

・中島健人

・Number_i

・松本伊代×CUTIE STREET

●教えてちさ子先生!「音楽人生相談」

・高嶋ちさ子

18時台

・IVE

・Do As Infinity

・NEWS

・平原綾香

・Le Couple 藤田恵美

●昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART2

・B.B.クィーンズ

・AiScReam

・THE RAMPAGE×FANTASTICS

19時台

・あいみょん

・大泉洋

・King ＆ Prince

・島袋寛子

・SixTONES

・NiziU

●シャッフルメドレー PART1

「ジェットコースター・ロマンス」

・高橋海人(King ＆ Prince)

・森本慎太郎(SixTONES)



「BANG! BANG! バカンス!」

・小山慶一郎(NEWS)

・深澤辰哉(Snow Man)

・西畑大吾(なにわ男子)

・原嘉孝(timelesz)

「SHE! HER! HER!」

・渡辺翔太(Snow Man)

・大西流星(なにわ男子)

・宮近海斗(Travis Japan)

・寺西拓人(timelesz)

「stripe blue」

・京本大我(SixTONES)

・佐久間大介(Snow Man)

・大橋和也(なにわ男子)

「Ho! サマー」

・増田貴久(NEWS)

・中島健人

「カンパイ!!」

・田中樹(SixTONES)

・宮舘涼太(Snow Man)

・長尾謙杜(なにわ男子)

・中村海人(Travis Japan)

・橋本将生(timelesz)

●りくりゅうペア×櫻井翔対談企画

・三浦璃来

・木原龍一

・櫻井翔

20時台

・あいみょん

・海援隊

・亀梨和也

・timelesz

・Travis Japan

・BE:FIRST

・ブルーノ・マーズ

●「ディズニー・オン・アイス」SP企画

・宮舘涼太(Snow Man)×山崎育三郎

・長屋晴子(緑黄色社会)

・RIKU(NiziU)×MIIHI(NiziU)

・氷上ナビゲーター：坂本花織

●シャッフルメドレー PART2

「夏のかけら」

・松島聡(timelesz)

・松田元太(Travis Japan)

・松倉海斗(Travis Japan)



「太陽がいっぱい」

・阿部亮平(Snow Man)

・藤原丈一郎(なにわ男子)

・川島如恵留(Travis Japan)

・篠塚大輝(timelesz)

「ウィークエンダー」

・佐藤勝利(timelesz)

・永瀬廉(King & Prince)

・ラウール(Snow Man)

・道枝駿佑(なにわ男子)

「哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS)」

・松村北斗(SixTONES)

・七五三掛龍也(Travis Japan)

「罪と夏」

・高地優吾(SixTONES)

・向井康二(Snow Man)

・高橋恭平(なにわ男子)

・吉澤閑也(Travis Japan)

・猪俣周杜(timelesz)

「ハダシの未来」

・加藤シゲアキ(NEWS)

・菊池風磨(timelesz)

・ジェシー(SixTONES)

・岩本照(Snow Man)



21時台

・大塚愛

・SixTONES

・Snow Man

・緑黄色社会

●渡辺直美×HANA in NY

・渡辺直美

・HANA

●歌おう! 平成リバイバルソング

・BONNIE PINK

・けんじ(19ジューク、3B LAB. S☆)×八木勇征(FANTASTICS)

・福原遥

・酒井法子

・BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)

22時台

・Snow Man

・福山雅治

・山下智久

総合司会は櫻井翔。MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが務める。