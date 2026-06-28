一ノ瀬ワタルは、映画 『四月の余白』の公開を迎え、「何か変わりたいと思っている人のきっかけになれば」と作品に込めた思いを語った。吉田恵輔監督から一ノ瀬を主演に起用した理由も明かされた。

一ノ瀬ワタル =オフィシャル提供写真

一ノ瀬ワタルからメッセージ「何か変わりたいと思っている人のきっかけになれば」

映画 『四月の余白』 公開記念舞台挨拶が27日に都内で行われ、一ノ瀬ワタル、夏帆、上阪隼人、山崎七海(※崎はたつさき)、𠮷田恵輔監督が登壇した。

本作で映画初主演を務めた一ノ瀬は、初日を迎えた心境を聞かれると「もちろんすごく嬉しいですし、こんなに足元が悪い中で来ていただいて嬉しいっすね!」と喜びをあらわに。一方で「内容的にも、見る人によっていろんな見方ができる作品なので、不安というのもあります」と率直な思いも打ち明けた。

𠮷田監督は作品について「脚本を書いている時は“これ誰が見るんだ？”と思うくらい地味な話だと思っていた」と苦笑しながらも、「素敵なメンバーが集まって、出来上がってみたら、自分で言うのもなんだけど、結構いい映画になったと思う」と作品への自信をのぞかせた。

また、一ノ瀬を主演に起用した理由についても言及。「柔らかくて人懐っこい人なんですけど、過去には悪役をたくさん演じてきた。何人殺して何回殺されたかわからないくらい(笑)。悪役のイメージがあるけど、今は“いい人”というイメージもあって、この役にぴったりだと思った」と語ると、一ノ瀬は照れた様子で「そんな、皆さんの前で褒めていただいてありがとうございます」と笑顔を見せた。

最後に一ノ瀬は「この作品が、何か変わりたいと思っている人のきっかけになれば」とメッセージを送っていた。