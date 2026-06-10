「楽しみでもあるけど不安でもある」――。映画初主演を務めた一ノ瀬ワタルが、『四月の余白』への率直な思いを明かした。「衝撃作でもある」と語る一方、自身が少年時代に見てきた経験とも重なるテーマに、「ずっと持っていた疑問に触れさせてくれる作品」と語った。

一ノ瀬ワタル

一ノ瀬ワタル、『四月の余白』で映画初主演「衝撃作でもあると思う」

映画『四月の余白』(6月26日全国公開)の完成披露舞台挨拶が8日に都内で行われ、一ノ瀬ワタル、夏帆、上阪隼人、山崎七海(※崎はたつさき)、吉田恵輔監督が登壇した。

映画『四月の余白』は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子供たちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描いた作品。映画初主演となる一ノ瀬が元半グレで現在は更生施設「みらいの里」寮長の西健吾役を演じ、中学校教師の草野冬子役を夏帆、暴力衝動が抑えられず問題行動を繰り返す澤海斗役を上阪、「みらいの里」で暮らす寮生・詩役を山崎が演じる。

本作が映画初主演となることについて、MCから「おめでとうございます」と声をかけられた一ノ瀬は「ありがとうございます」と笑顔。また、現在の心境を問われると「もちろんうれしさもあるんですけど、この『四月の余白』って衝撃作でもあると思うんで、これからみなさんに観ていただいて、どう評価していただけるのか、楽しみでもあるけど不安でもある、というふたつの気持ちがあります」と明かした。

オファーを受けた時の気持ちを聞かれると、「初めてお話をいただいたときは『テーマがすごい』と思った」と一ノ瀬。続けて「俺の中にも、体罰とかについて、教育に必要なのか、疑問があったんですよ」と切り出し、そこから自身がかつて少年空手の道場に内弟子として住んでいたころのエピソードとして、「そこには海斗のような子たちが来ていて。急にお母さんの顔を殴っちゃうような、突拍子もなくそんなことをやるような子がいて、うわっ、と思っていたけど、そこの空手を学んでいくと、俺が見た中ではみんな更生しているんですよ。俺は『これはなんでなんだろう』という疑問がずっとあって……」と回顧。そして、「その問題、その謎を解決……じゃないですけど、(その問題に)触れさせてくれる作品だなと思いました」と語った。

吉田監督は、一ノ瀬について「あったかい雰囲気もあるし、いかつい役もいっぱいやっていて、それを両方持っている方なので、ぜひ一緒にやりたいな、と」と起用した思いを説明。さらに、「昔オーディション来てくれたことが……2回ぐらい落としている」と、一ノ瀬との過去を明かす場面も。一ノ瀬は「2回オーディション行っているけど、2回とも落ちていますから」と笑いながら振り返っていた。

夏帆が語る一ノ瀬ワタルの魅力

また、夏帆は一ノ瀬の魅力について、「この笑顔がとても素敵ですよね。人懐っこいチャーミングさもありつつ、でも、どこか哀愁というか物哀しさも感じつつ……」とし、さらに「あと、いつでも全力というか、すごく真っすぐ現場にいらっしゃって。打ち上げの時も誰よりも動き回って、スタッフさん全員に声をかけて回っていたのがすごく印象的だった」とコメント。一ノ瀬は照れたような笑顔を浮かべながら「ありがとうございます」と喜んでいた。

最後に、メッセージを求められた一ノ瀬は「この『四月の余白』、本当にエンディングを観たときに、答えって本当に人それぞれだと思うんすよ。だから俺も、このエンディングがハッピーエンドかバッドエンドだったのか分からないし、みんなの意見も聞きたいと思っていて」と思いを語り、「みんなで頑張って作り上げたものなので、楽しんでいただけたら幸いです」と締めくくった。

映画『四月の余白』ストーリー

元半グレで元受刑者の過去を背負う西健吾(一ノ瀬ワタル)は、海の見える地方都市で全寮制更生施設「みらいの里」を運営している。実体験を糧に道を踏み外しかけた子供たちに体当たりで向き合うが、体罰も辞さない更生方針は教育関係者から批判されていた。ある時、中学教師の冬子(夏帆)から手に負えない生徒の海斗(上阪隼人)と、鑑別所帰りの悠について相談を受ける。2人に会った西は、一瞬で海斗の狂気を見抜いた。

激しい家庭内暴力に疲れた母(占部房子)も息子を「みらいの里」に託すと決意するが、海斗は施設でも寮生とトラブルを起こして脱走。さらには傷害事件で逮捕されてしまった。西は海斗の父(篠原篤)から責め立てられた。若い頃、西にリンチされ、左脚に障害が残ったというのだ。記憶のない過去と向き合う西にできる贖罪は、海斗を更生させることだけ。「ひとは変われる」と信じて新たな取り組みに踏み出すがーー。