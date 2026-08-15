レア絡みに緊張の佐久間大介、先輩・堂本剛は「いや、年が離れているだけでしょ」

「やっぱり発想がおもろいですよね」――堂本剛が、きょう15日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30～)に出演。36年連続で売り上げを伸ばす「ドン・キホーテ」を深掘りし、仕入れの失敗まで商機に変える“しくじり市”のアイデアに感心する。

ドン・キホーテを深堀り

日本全国に548店舗を展開するドン・キホーテ。その原点は、1978年に東京・西荻窪でオープンした、わずか18坪の雑貨店「泥棒市場」で、その後1989年にドン・キホーテ1号店を開業。そこから店舗を拡大し、売り上げは36年連続で増加している。

スタジオゲストとして登場する堂本と、これまでゆっくり話す機会がなかったという佐久間は、やや緊張した様子。すると堂本が「いや、年が離れているだけでしょ」と返し、笑いを誘う。

ドン・キホーテの魅力を教える“おしつじさん”には、ドンキの社歴27年、芸歴26年の「ドンキ芸人」ことお笑いコンビ・タリキの丸山裕樹と、「ドンキのおかげで人生が変わった」というドンキマニアのプロ主婦・マミさんを迎える。

さらに、ドンキに週1回通うギャル曽根と、週3回ほど利用するドランクドラゴンの鈴木拓も登場。ヘビーユーザーだからこそ知る愛用品や、安さを生み出す意外な仕組み、攻めすぎたプライベートブランドなどを紹介していく。

堂本剛「ミスしたことを笑いに変えて、さらにお金に」

番組では、「ヘビーユーザーが本気で推すドンキ商品＆安さの秘密」「攻めすぎ!? “誰かの120点”を狙うドンキの個性派商品」「目的がなくても楽しい! ドンキ名物ポップ＆バラエティーグッズ」という3つのポイントを深掘りする。

まず、鈴木が「絶対に買う商品」として紹介するのは、13オンスという驚異的な厚さのTシャツ。手にした佐久間は「ええ? 重い」と驚き、床に立たせることにも挑戦。その規格外の厚みに、「ええやばい、めっちゃ欲しくなってきた!」と心を奪われる。

さらに、500店舗以上の商品を本部がまとめて買い付ける一方、店舗によってはアルバイトにも商品の仕入れを任せるという、ドンキならではの安さの秘密に迫る。

仕入れすぎてしまった商品を格安で販売する「しくじり市」も紹介されると、堂本は「やっぱり発想がおもろいですよね」と感心。「ミスしたことを笑いに変えて、さらにお金に変えているじゃないですか」と、独自の仕組みにうなる。

堂本剛を“手書きポップ”で宣伝

ドンキだからこそ生まれた攻めた商品として、アメリカンドッグの根元だけを商品化した「アメリカンドッグのココだけ」や、1年間で売り上げ10億円を突破した「秒でどこでもTKG!?卵かけ風ご飯のたれ」も登場する。

ギャル曽根は、「かける紅生姜」だけで下味をつけた唐揚げを披露。「これ、下味に『かける紅生姜』と塩しか入ってない」と明かすと、佐久間は「え!?」「なのにこの濃さ!」とその味わいに驚く。

最後は、ドンキの楽しさを生み出す売り場づくりに注目。ギャル曽根が「ほんと宝探し」と語る店内には個性的なポップが並び、その制作を専門に手掛ける「ポップライター」が存在する。

スタジオにはポップ制作歴8年の谷中美悟さんが登場し、堂本を宣伝するオリジナルポップを制作。プロの技によって、堂本の魅力がどんな言葉とデザインで表現されるのか。

放送後にはTVerで地上波未公開シーンを含む特別版が配信される。

【編集部MEMO】

堂本剛は1979年4月10日生まれ、奈良県出身。堂本光一とのDOMOTOとして活動するほか、シンガーソングライターとして自身のクリエイティブプロジェクト「.ENDRECHERI.」を展開。ファンクを軸に音楽活動を続け、2026年には全国ツアー「.ENDRECHERI. 2026 LIVE TOUR『NEW CHAPTER』」を開催した。俳優としても『人間・失格』『金田一少年の事件簿』など数多くのドラマに出演してきた。

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