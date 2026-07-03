4日に9時間半にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(13:30～)のシャッフルメドレー歌唱曲が発表された。

『THE MUSIC DAY 2026』

今年のテーマは「音楽の物語」

今年の『THE MUSIC DAY』のテーマは「音楽の物語」。総勢60組を超える豪華アーティストが出演し、「THE 夏! THE ライブ! THE MUSIC DAY!」を掲げて、夏の始まりを盛り上げる。

恒例の目玉企画となっているシャッフルメドレーでは、グループの垣根を越えたメンバーが名曲を歌いつなぐ。

高橋海人、森本慎太郎はKinKi Kidsの「ジェットコースター・ロマンス」を歌唱。小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝はSMAPの「BANG! BANG! バカンス!」、渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人はKis-My-Ft2の「SHE! HER! HER!」、京本大我、佐久間大介、大橋和也は少年隊の「stripe blue」を披露する。

「罪と夏」「ハダシの未来」も

増田貴久、中島健人はタッキー＆翼の「Ho! サマー」を歌唱。田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生はTOKIOの「カンパイ!!」、松島聡、松田元太、松倉海斗はComing Centuryの「夏のかけら」を歌う。

さらに、阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝は光GENJIの「太陽がいっぱい」、佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑はHey! Say! JUMPの「ウィークエンダー」、松村北斗、七五三掛龍也は田原俊彦の「哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHTS)」を披露。

高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜はSUPER EIGHTの「罪と夏」、加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照は嵐の「ハダシの未来」を歌唱する。

総合司会は櫻井翔

出演アーティストは、IVE、INI、AiScReam、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、AND2BLE、家入レオ、＝LOVE、NCT WISH、&TEAM、大泉洋、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、キマグレン、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ(19ジューク、3B LAB. S☆)、酒井法子、THE RAMPAGE、島谷ひとみ、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)、Travis Japan、TREASURE、Do As Infinity、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、バブルガム・ブラザーズ、BE:FIRST、日向坂46、平原綾香、B.B.クィーンズ、FUNKY MONKEY BΛBY'S、FANTASTICS、福原遥、福山雅治、ブルーノ・マーズ、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、LINDBERG、Le Couple 藤田恵美、ROIROM。

特別企画には、坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一、渡辺直美が登場する。

総合司会は櫻井翔。MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが担当する。4日朝6時には、9時間半のタイムテーブルが公開される予定。