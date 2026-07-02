回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は7月2日より、「かっぱの七夕祭り」を開催。七夕の季節に合わせた限定メニューを全国の店舗で販売する。

「かっぱの七夕祭り」は、7月2日～8日までの期間限定企画。七夕の季節に合わせ、特別に入荷したびん長まぐろのはらみや、彩り豊かなミニチラシやそうめんなど、七夕の季節にぴたりな限定メニューが登場する。

まずは、特別に入荷した「とろける! びん長まぐろはらみ」が110円で登場。とろける脂の旨みが広がる希少部位で、赤身の旨さと、とろのコクが同居する“はらみ”ならではの贅沢な味わいを楽しむことができる。なお、販売期間は7月5日まで。

また、彩り豊かな「かっぱの七夕ミニちらし」(430円)もラインナップ。いくらの弾けるコク、まぐろの濃厚な旨み、サーモンのとろける脂が重なり、さらに、いかの甘み、えびのぷりっとした食感、煮穴子の香ばしさが折り重なる至福のちらし寿司となっている。また、シャリの中に「ねぎとろ」を忍ばせるという仕掛けもあり、“最後まで驚きが続く一皿”に仕上げられている。

夏の定番メニューとして、ひんやりとした氷つゆでさっぱりと味わう「ちょこっと氷つゆそうめん」(160円～)もラインナップ。喉をすべる細麺の軽やかさと、だしの旨みが効いたつゆの奥行きが心地よく、こってりしたネタの後でもすっとリセットしてくれる一杯となっている。なお、本メニューは7月9日以降も販売される。