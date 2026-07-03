実家の近所のバラエティ好きも大喜び!　北香那、念願の『脱力タイムズ』初出演でメガネ選びから気合い

「今回かけているメガネも、よく行くメガネ屋さんで黒縁の似合う物を選んで気合入れてきました!」――俳優の北香那が、きょう3日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力！脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)に初出演する。

北香那

感動VTR連発も、屋敷裕政が不満顔?

今回のテーマは、大切な人に感謝を伝える「脱力感謝祭」。あるアンケート調査で、最近「ありがとう」と伝えることができていない人がおよそ半数にのぼるという結果が判明し、スタジオメンバーも、なかなか感謝の気持ちを伝えられていないと反省モードに。そんな中、北はどうしてもこの場を借りて「ありがとう」を伝えたいと、自身の思いを語り始める。

VTRでは、全力解説員の出口保行氏が、学生時代の恩人に50年の時を越えて感謝を伝えに行く。さらに、ニューヨークのファンだという“ある実力派人気芸人”が、売れるきっかけを作ってくれたとして、ニューヨークの2人に直接対面する。

まっすぐな感謝の言葉に感動し、和やかな雰囲気が流れる一方、スタジオでVTRを見守る屋敷裕政は、なぜか表情を曇らせる。感動的な展開のはずが、スタジオには不穏な空気が漂う。

さらに、屋敷も芸人になるきっかけを与えてくれた恩人に感謝を伝えるべく、会いに行くことに。「感無量」と恩人を感動させた屋敷の感謝の言葉に、北も絶賛するが、このVTRにも屋敷は納得がいかない様子。他のメンバーと屋敷の間に温度差が生まれていく。

“ありがとう”を伝えるはずが、なぜかカオスな展開に。予測不可能な出来事が連発する。

北香那「すぐに母に連絡しました」

初出演の感想について、北は「昔からいつも見ている番組だったので、自分が出演するとなった時、すぐに母に連絡しました」とコメント。「母もすごく喜んでいたのですが、実家の近所のバラエティ番組が好きな方も“香那ちゃんが、もし『脱力タイムズ』に出ることになったら、絶対見るから教えてね”とずっと言ってくださっていたので、伝えるのが楽しみです」と喜ぶ。

さらに、「実は、今回かけているメガネも、よく行くメガネ屋さんで黒縁の似合う物を選んで気合入れてきました! 出演できて本当にうれしいです」と、念願の初登場へ気合十分だったことを明かした。

屋敷の印象については、「私、ニューヨークさんが大好きで、よくYouTubeも見させていただいているので、まさか共演できるなんて…うれしかったです。本当に優しく、テレビで見るままの方だなと思いました。いつも面白いツッコミをありがとうございます!」と感謝を伝えている。

屋敷「今回の番組の流れが一番好きでした」

一方の屋敷は、収録について「めっちゃ収録時間が短かったですね(笑)。他の番組の収録だと、時間の感覚がなくなるのですが、今回は明らかに短かったです」と振り返る。

その上で、「ですが、今回の番組の流れが一番好きでしたね。自分でもこの流れを思いつきたかったなと思うくらい面白かったです」と手応えを語った。

北については、「正直いつももう一人のゲストコメンテーターの方を見る余裕がないんですけど、今回、北さんとお話する時間があって“お笑いが好き”とおっしゃっていたのでうれしかったですね。僕らのYouTubeも見ていると言ってくれてうれしかったです! ありがとうございました」とコメントしている。

【編集部MEMO】

北香那は、1997年8月23日生まれ、東京都出身。ドラマや映画での出演を重ねるほか、声の表現でも注目を集めており、近年も話題作への出演が続く。7月期の新ドラマ『さよならノワール』では心理学者役を演じる。

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