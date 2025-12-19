俳優の北香那が19日、東京・渋谷のNHKで行われた夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』(2026年1月5日スタート、総合 毎週月～木曜22:45～23:00)の完成会見に、共演の天野はな、制作統括の石澤かおる氏とともに登壇した。

本作は、作家・岸本鮎佳が“友情”をテーマに描く、ちょっとブラックな大人のためのコメディ。広告代理店で働く千本佳里奈(北香那)は、大人向けのバレエウェアブランドの発表会を担当することになったが、予定していたダンサーが来られなくなり、バレエ経験者という理由で急きょ代役にされてしまう。予想外のアクシデントに見舞われたその日、20年来の親友であった二木優美(天野はな)から突然、絶交を言い渡される。

主演の北は「1週目を見させていただいたんですけど、面白かったです」と笑顔でコメント。岸本氏の大ファンだと明かし、「読み進めていくと、ラーメン、バレエ、絶交、ブラックコメディ、絶対面白いじゃんというワクワクが止まらなかったです」と述べ、「はなちゃんはじめキャストの皆さん、スタッフの皆さんと最高の時間を過ごせたなと感謝しています」と語った。

演じる主人公・佳里奈はラーメン好きで、ラーメンを豪快に食べるシーンも見どころとなる。

北は「ラーメンはかなりこの撮影で食べました。何年分かのラーメンは食べたんじゃないかなと。日によっては1日7杯ぐらいのラーメンを食べることもあったかなと思います」と明かし、「私はもともとラーメンが大好きなんですけど、ラーメンはご褒美的な部分が自分の中にあるので、たまにのご褒美だったんですけど、毎日のようにご褒美をいただいた感じでいい時間だったかなと思います」と振り返った。

1日7杯はすごい量だが、「大丈夫でしたね。もともとたくさん食べる体質でもあるので、ハッピーな気持ちでしかなかったです」とにっこり。また、「自分がラーメンを食べたシーンをモニターで確認すると、すごい一口の量で、咀嚼も全然してなくて。ただただおいしく食べていたんですけど、スピード感というか、一口の大きさを視聴者の方がそそられる要素になってくれたらいいなと思います」と語っていた。

(C)NHK