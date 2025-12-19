NHKの夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』(2026年1月5日スタート、総合 毎週月～木曜22:45～23:00)の完成会見が19日、東京・渋谷の同局で開催され、主演の北香那、共演の天野はな、制作統括の石澤かおる氏が登壇。北のコメディエンヌぶりを、天野と石澤氏が絶賛した。

本作は、作家・岸本鮎佳が“友情”をテーマに描く、ちょっとブラックな大人のためのコメディ。広告代理店で働く千本佳里奈(北香那)は、大人向けのバレエウェアブランドの発表会を担当することになったが、予定していたダンサーが来られなくなり、バレエ経験者という理由で急きょ代役にされてしまう。予想外のアクシデントに見舞われたその日、20年来の親友であった二木優美(天野はな)から突然、絶交を言い渡される。

本作ではラーメンとクラシック・バレエが重要な要素として登場。主演の北は「ラーメン、バレエ、絶交、ブラックコメディ、絶対面白いじゃんというワクワクが止まらなくて、それと同時に主演をさせていただくことへの責任感や、自分がこの脚本をどこまで広げられるかという不安も伴っていましたが、今となっては、はなちゃんはじめキャストの皆さん、スタッフの皆さんと最高の時間を過ごせたなと感謝しています」と述べ、「1週目を見させていただいたんですけど面白かったです」と仕上がりに自信をのぞかせた。

現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』で江藤リヨ役を演じ、コメディエンヌぶりが話題を呼んだが、本作でも存分にその才能を発揮している。

天野は「香那ちゃんのお芝居は見る人が思わず愛してしまう魅力がある。このドラマの中でも、この人に会ったら『いやいや、えっ!?』って思うような大暴走を繰り広げてくれる面白いキャラクターなんですけど、みんなが思わず大好きになっちゃう、見たこともないようなお芝居のアプローチを繰り広げてくれていて、いつもリハーサルで笑っちゃって悔しい思いをしていたくらい、何をしても愛されてしまう魅力が素晴らしい」と北の演技を絶賛。石澤氏も「コメディエンヌの才能を私たちの予想以上に発揮してくださった」と話していた。

(C)NHK