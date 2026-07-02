くら寿司は7月9日、「無添蔵(むてんくら)」の関東第2号店となる「無添蔵 新宿店」を東京都新宿区にオープンする。

無添蔵

北海道産の朝〆地魚や日本茶ペアリングも

2005年より展開してきた無添蔵は、関西エリアを中心に展開する、くら寿司のプレミアム回転寿司ブランドである。通常のくら寿司とは異なる小規模業態だからこそ実現できる、ひと手間かけた調理や上質な食材を使用した商品、落ち着いた空間づくりを通じて、日常の外食に特別感を添える食体験を提供する。

今回オープンする新宿店は、中目黒店に続く都内2店舗目であり、無添蔵ブランドとして過去最大規模の店舗となる。同店舗では、「地方と都心を、食体験でつなぐ」をテーマに、北海道産の朝〆地魚などを北海道・東北新幹線で輸送し、その日のうちに提供するメニューのほか、お寿司をより深く楽しんでもらうため、鹿児島県の池田製茶のお茶を使用したペアリングなど、同店ならではの新たな取り組みを展開する。

無添蔵

くら寿司の象徴である「蔵」を継承した店内は、"大人が通う秘密の隠れ蔵(家)"をテーマに、店舗入り口から客席まで、照明を少し落とし、日常を離れ、心静かに過ごせる落ち着きのある店舗空間を演出。また、回転レーンは維持しながら、「ビッくらポン!」や「水回収システム」といったアミューズメント要素を減らし、にぎやかさを抑えた、落ち着きの中にも上質感のある店舗空間で、お寿司や一品料理、お酒などをゆっくりと楽しめる。

座席数は193席(ボックス29席、カウンター19席)。営業時間は平日・土日祝ともに11:00～23:00までとなる。

無添蔵

オープンを記念し、同店限定で7月9日～18日まで、大切りのオーガニックはまちや大ばちまぐろを一皿150円で提供する。さらに、無添蔵を含むくら寿司全店にて、現在無添蔵で580円で販売している「【地中海産】本まぐろ 大とろ(一貫)」を7月9日・10日の2日間限定で380円で販売する。