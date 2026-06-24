100円寿司チェーンの「はま寿司」は6月23日より、ブランドアンバサダーの川口春奈さんを起用した新TVCM「九州うまかねた祭り はまい!」篇を、全国にてオンエアしている。

とにかくお寿司が大好きで、高校時代の気の置けない友人と「はま寿司」でよく食事をする川口さん。新TVCMでは、「はま寿司の九州うまかねた祭り」の魅力を、九州(長崎県)出身の川口さんが長崎弁で訴求する内容となっている。

CMは、“九州♡!”と描かれたお揃いのTシャツを着た川口さんと友人が、はま寿司を訪れる場面からスタート。

席に着くと、「九州産 生さば」や「九州産 あじのたたき大葉つつみ」(いずれも110円)、「鹿児島県産 炭焼き鰹たたき」(176円)を注文。「お手並み拝見ばい…」と「九州産 生さば」を堪能すると、川口さんの脳裏には、水揚げされた活き活きとしたサバの姿がフラッシュバック。思わず友人と顔を見合わせ「こりゃ…はまかー!」と声を揃えるなど、“うまかねた”を楽しむ川口さんの表情も印象的なCMとなっている。

なお、CMのナレーションは今回も、注文タッチパネルや店内放送の音声を担当している声優の花江夏樹さんが務めている。