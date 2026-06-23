100円寿司チェーンの「はま寿司」は6月23日より、「はま寿司の九州うまかねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、脂のりがよく旨みがつまった「九州産 生さば」と、身の締まったアジを、爽やかな大葉と生姜でいただく「九州産 あじのたたき大葉つつみ」が、お手頃価格の110円で登場。

また、香ばしい風味が堪らない「鹿児島県産 炭焼き鰹たたき」や、明太マヨソースと程よい甘みのエビが相性抜群な「えび明太マヨオニオン」、噛むほどに甘みを感じられる「鹿児島県産 そでいか」が、いずれも176円でラインアップされている。

至福の一貫シリーズでは、肉質5等級のブランド牛を使用した「佐賀牛握り」を319円で、香ばしい「直火焼き牛たん握り」を429円で堪能することができる。

また、サイドメニューでは、こだわりのカエシで仕上げた「博多とんこつラーメン」(429円)や、“福太郎”の明太子が餅やチーズとマッチする「博多明太もちちーず茶碗蒸し」(363円)が登場。さらに、明太マヨソースを添えた「カリカリポテト(明太マヨ)」(319円)、カリッと揚げた「九州産黒豚のひとくち餃子」(242円)もラインアップされている。

さらに、はまカフェラボでは、背徳の組み合わせと可愛らしい見た目が魅力の「チョコドーナツバニラアイスのせ」(363円)や、喫茶店のクリームソーダをイメージした「レトロkawaii♡クリームソーダ風パルフェ」(429円)が登場。パルフェは、パンナコッタやナタデココ、メロンゼリーを合わせたどこか懐かしい味わいとなっている。