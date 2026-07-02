ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#5が6月25日に配信された。

  • 『資産、全部売ってみた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『資産、全部売ってみた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

中洲の元No.1キャバ嬢が大物資産家たちへ人生初のピッチ

番組には、九州最大級のキャバクラで長年ナンバーワンを牽引し続けた中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場。乃南が人生の再スタートをかけて挑む新たな夢は、自身と同じ夜の街で働く女の子に向けた「レンタルドレス店」の開業。資産家たちへ自らの夢をプレゼンし応援金を募る“ピッチ”に向けて戦略を練るため、乃南はアパレルブランド「ANTIMINSS」社長で元AKB48メンバーの川崎希のもとを訪れ、アドバイスをもらった。

先輩経営者の助言を受け、乃南は開業に必要な資金1,375万円のうち、自身の売却資産と貯金を差し引いた不足分852万円を求め、大物資産家(ギフテンダー)たちへ人生初のピッチを敢行する。しかし、自身の構想を語る乃南に対し、ギフテンダーであるトップ起業家・竹之内教博氏からは「そのメンタルなら絶対にうまくいかない」「夢ばかり描いて、お店持った時に失敗するっていうのは一番ダメージを受ける」と、経営者ならではの厳しい指摘が飛び交う。

その言葉を受け止め、乃南はラストアピールで「自信がないとかあるとかじゃなくて、やると決めてるんで。ギフティングいただけなくても、うまくいくまでやるって思ってます」と力強い覚悟を宣言し、スタジオの空気を一変させた。果たして、乃南の熱意は百戦錬磨のギフテンダーたちの心を動かすことができたのか。

【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。

トップ起業家から厳しい指摘「そのメンタルなら絶対にうまくいかない」　その言葉に中洲の元No.1キャバ嬢は…
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