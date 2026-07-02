トップ起業家から厳しい指摘「そのメンタルなら絶対にうまくいかない」　その言葉に中洲の元No.1キャバ嬢は…

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#5が6月25日に配信された。

中洲の元No.1キャバ嬢が大物資産家たちへ人生初のピッチ

番組には、九州最大級のキャバクラで長年ナンバーワンを牽引し続けた中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場。乃南が人生の再スタートをかけて挑む新たな夢は、自身と同じ夜の街で働く女の子に向けた「レンタルドレス店」の開業。資産家たちへ自らの夢をプレゼンし応援金を募る“ピッチ”に向けて戦略を練るため、乃南はアパレルブランド「ANTIMINSS」社長で元AKB48メンバーの川崎希のもとを訪れ、アドバイスをもらった。

先輩経営者の助言を受け、乃南は開業に必要な資金1,375万円のうち、自身の売却資産と貯金を差し引いた不足分852万円を求め、大物資産家(ギフテンダー)たちへ人生初のピッチを敢行する。しかし、自身の構想を語る乃南に対し、ギフテンダーであるトップ起業家・竹之内教博氏からは「そのメンタルなら絶対にうまくいかない」「夢ばかり描いて、お店持った時に失敗するっていうのは一番ダメージを受ける」と、経営者ならではの厳しい指摘が飛び交う。

その言葉を受け止め、乃南はラストアピールで「自信がないとかあるとかじゃなくて、やると決めてるんで。ギフティングいただけなくても、うまくいくまでやるって思ってます」と力強い覚悟を宣言し、スタジオの空気を一変させた。果たして、乃南の熱意は百戦錬磨のギフテンダーたちの心を動かすことができたのか。

如月れいも認めるスゴさ

中洲 元No1キャバ嬢が月収を公開！



◤資産、全部売ってみた

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