サッカー元日本代表・鈴木啓太「ほぼ1人で完結させた」W杯・ブラジル戦で見せた佐野海舟のゴールを絶賛

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。6月30日（火）の放送には、サッカー元日本代表の鈴木啓太さんが登場！ 本記事では、この日（日本時間：午前2時）におこなわれた「FIFAワールドカップ26（以下、W杯）」決勝トーナメント1回戦 日本対ブラジルで、鈴木さんが気になった選手について語った模様をお届けします。

◆佐野海舟のゴールを分析

れなち：今回のブラジル戦で、活躍が印象に残った選手はいますか？

鈴木：やっぱり、佐野海舟選手のゴールですね。

れなち：前半に決めましたね！

鈴木：あのシーンは、パスカットから自分でドリブルして持ち上がって、そのままゴールまで決めてしまった。もちろん、周りの選手が動いたっていうこともあるんですけど、ほぼ1人で完結させたゴールだったんです。

しかも、個人戦術といいますか、自分がマークしている選手を外してパスカットをしたんですよ。そこからのドリブルシュートと……今、日本人で一番市場価値が高い選手と言われているので、そういった意味でもすごい活躍でしたね。

れなち：今回、三笘（薫）選手や南野（拓実）選手など、ケガで欠場した選手が多かったじゃないですか。ブラジル戦に関しては、久保（建英）選手や板倉（滉）選手なども出られないなかでの試合ということで、そこも日本代表にとっては苦しかったのではないかと思いました。

鈴木：交代で出た選手たちも含めて、みんな素晴らしい戦いをしてくれたなと思うんですけれども、ただやはり、森保一監督が当初考えていたプランからは少しずれてしまったのかなっていう気はしますね。こういう戦い方がしたかったという……もちろん、選手個々の特徴があるので、それによって戦い方もいろいろあるんですけれども、「ブラジルに対しては、このカードを切りたかった」という選手が、ケガをした選手のなかにもいるんじゃないかなと思いますね。

れなち：予定通りには絶対にいかないっていうのが、スポーツの歯がゆさだったりしますよね。

鈴木：そうですね。それも含めて「チーム力」というものを上げてきたのが、この森保監督の4年間だったと思うんですけれども、ブラジル相手では、それがうまくいかなかった部分もあったのかなと思います。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM