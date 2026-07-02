夜の街で働く女の子に向けた「レンタルドレス店」の開業に挑む中洲の元No.1キャバ嬢へ川崎希が送った的確アドバイス「キャバクラの店内で…」

ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#5が6月25日に配信された。

中洲の元No.1キャバ嬢に川崎希がアドバイス

番組には、九州最大級のキャバクラで長年ナンバーワンを牽引し続けた中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場した。

乃南が人生の再スタートをかけて挑む新たな夢は、自身と同じ夜の街で働く女の子に向けた「レンタルドレス店」の開業。資産家たちへ自らの夢をプレゼンし応援金を募る“ピッチ”に向けて戦略を練るため、乃南はアパレルブランド「ANTIMINSS」社長で元AKB48メンバーの川崎希のもとを訪れた。

2005年にAKB48の1期生としてデビューし、卒業翌日に会社を設立して現在も年商1億円超えを誇る川崎は、実は過去にレンタルドレス店を運営していた経験の持ち主。「事業を始めて最初は、内装費全然かけたことなくて。自力でペンキ塗るレベルでやってた。お友達とかに手伝ってもらってやるみたいな感じだった」と、会社立ち上げ当初の泥臭いエピソードを回顧する。

その上で、「キャバクラの店内でよくありそうな照明にしてあげると、借りる側も『お店だとこんなにキラキラ見えるんだ』みたいになる」「競合ができた時に差別化できる内装にしておいたほうがいい」などと、的確な経営アドバイスを送った。

如月れいも認めるスゴさ

中洲 元No1キャバ嬢が月収を公開！



◤資産、全部売ってみた

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