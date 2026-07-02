ABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』#5が6月25日に配信された。

  • 『資産、全部売ってみた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『資産、全部売ってみた』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

中洲の元No.1キャバ嬢に川崎希がアドバイス

番組には、九州最大級のキャバクラで長年ナンバーワンを牽引し続けた中洲の元No.1キャバ嬢・乃南はるが登場した。

乃南が人生の再スタートをかけて挑む新たな夢は、自身と同じ夜の街で働く女の子に向けた「レンタルドレス店」の開業。資産家たちへ自らの夢をプレゼンし応援金を募る“ピッチ”に向けて戦略を練るため、乃南はアパレルブランド「ANTIMINSS」社長で元AKB48メンバーの川崎希のもとを訪れた。

2005年にAKB48の1期生としてデビューし、卒業翌日に会社を設立して現在も年商1億円超えを誇る川崎は、実は過去にレンタルドレス店を運営していた経験の持ち主。「事業を始めて最初は、内装費全然かけたことなくて。自力でペンキ塗るレベルでやってた。お友達とかに手伝ってもらってやるみたいな感じだった」と、会社立ち上げ当初の泥臭いエピソードを回顧する。

その上で、「キャバクラの店内でよくありそうな照明にしてあげると、借りる側も『お店だとこんなにキラキラ見えるんだ』みたいになる」「競合ができた時に差別化できる内装にしておいたほうがいい」などと、的確な経営アドバイスを送った。

【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。

夜の街で働く女の子に向けた「レンタルドレス店」の開業に挑む中洲の元No.1キャバ嬢へ川崎希が送った的確アドバイス「キャバクラの店内で…」
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