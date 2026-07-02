「内容を到底受け入れることはできません」――俳優・佐藤二朗の所属事務所フロム・ファースト プロダクションが2日、週刊文春で報じられた佐藤に関する記事について声明を発表し、ハラスメントに該当する事実は確認されていないと反論した。

佐藤二朗

「内容を到底受け入れることはできません」

声明では、「このたび、週刊文春において、弊社所属俳優 佐藤二朗に関する記事が掲載されました」と報告。その上で、佐藤を応援するファン、所属タレントのファン、関係者に向けて説明した。

同社は「本件に関し、これまで真摯に事実確認を行うとともに、関係者との誠実な対話、対応を続けてまいりました」としながら、「当該記事には、事実とは異なる内容や、一方の見解を中心として構成されている部分が多々含まれており、弊社としては、その内容を到底受け入れることはできません」と反論した。

「専門家からも確認を得ています」

また、同社は「記事で示されているようなハラスメントに該当する事実は確認されておらず、そのような評価は適切ではないと考えております」と説明。「専門家からも佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないと、確認を得ています」としている。

さらに、記事掲載にあたっては「弊社の見解や事実関係について十分な取材・確認がなされないまま、一方的な内容が報じられており、極めて遺憾であります」と抗議した。

最後に、「弊社は今後も、所属タレントの人権と名誉を守るとともに、すべての関係者が安心して仕事に臨める環境づくりに努めてまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。

この報道をめぐっては、佐藤が自身のX(Twitter)で「さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません」と言及。「僕は撮影中、何度も『もう我慢の限界だから、このドラマを降板させてほしい。そして全ての事実を公にするべき』と訴えました」と明かし、「数々の『ほんとうのこと』が、明らかになる日が来ることを、切に祈ります」とつづっていた。

また、フジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』の脚本を手掛けた矢島弘一氏もXで、「事実と解釈が捻じ曲げられていて、めちゃくちゃ悔しい」「絶対に違うのに。誰も幸せにならん」などと反応している。