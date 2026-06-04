パスタ専門店「ジョリーパスタ」はこのほど、「冷製パスタフェア第1弾」を開催。6月4日より、極細パスタ“カッペリーニ”を使用した冷製パスタ3品を販売している。

「冷製パスタフェア第1弾」では、冷やしても硬くなりすぎず、程よい弾力を楽しめる極細パスタ“カッペリーニ”を使用した冷製パスタ3品が登場。

まずは「“冷製カッペリーニ” たっぷり海老の明太子ソース」(1,309円)。明太子ソースを絡めたカッぺリーニに、たっぷりのエビや小柱を合わせ、さらに明太子ソースをトッピングした一皿。大葉やきざみ海苔があしらわれており、風味豊かなパスタとなっている。

「“冷製カッペリーニ” ウニクリームソース」(1,529円)は、ウニの旨みが溶け込んだクリームソースのカッペリーニに、ミョウバン不使用のウニ、エビやいくらをのせたパスタ。別添えの醤油をかけると、味が引き締まった和風の味わいも楽しむことができる。

「“冷製カッペリーニ” 生ハムとフレッシュモッツァレラ～トマトスープ～」(1,419円)は、程よい酸味のトマトソースのカッペリーニに、生ハムやフレッシュモッツァレラ、アスパラを合わせ、仕上げに旨みたっぷりの冷製トマトスープをかけた一品。グラナパダーノチーズがコクを、ケッパーが酸味をプラスしている。

なお、本フェアに合わせて、冷んやりとした「冷製コーンスープ」(385円)や、ほろ苦いコーヒーの味わいを楽しめる冷たいドルチェ「コーヒーグラニータ」(319円)も用意されている。