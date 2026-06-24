ファミリーレストラン「ココス」は6月23日より、「2026夏のランチメニュー」の販売を開始している。

今年の夏のランチメニューには、海老とアボカドが入ったレモンクリームパスタや、とろけるような食感の揚げなすが堪らないモッツァレラトマトパスタ、鬼おろしでさっぱりいただく冷やし豚しゃぶ、スタミナ満点のガーリックハンバーグがラインアップされている。

まずは、サラダ・スープバーが付いたお得なパスタランチに、海老やアボカド、セミドライトマトが入った爽やかな「海老とアボカドのレモンクリームパスタランチ」(1,089円)が登場。レモンピールとレモン果汁を使用したソースは、爽やかな風味と程よい酸味が特徴的で、グラナパダーノチーズとしっかり混ぜれば、より奥深い味わいに。

さらに、人気のモッツァレラトマトパスタに、とろけるような食感の揚げなすを合わせた「揚げなすのモッツァレラトマトパスタランチ」も登場。こちらも、サラダとスープバーが付いて979円。

また、スペシャルランチでは、国産豚しゃぶしゃぶに“鬼おろし”をトッピングした「鬼おろし冷やし豚しゃぶプレートランチ」が登場。オクラやヤングコーンなどの野菜が彩りをプラス。豚しゃぶは、生姜と鰹だし、白醤油を使用したたれで味付けされており、ポン酢とごまだれで味変を楽しむことができる。ライスまたは石窯パンとスープバーが付いて、価格は1,089円。

また、お肉がメインの鉄板メニューにライスまたは石窯パンとスープバーが付いたあつあつランチセットには、「チーズ&ガーリックハンバーグランチ」(1,089円)が登場。ココス自慢のジューシーなハンバーグに、チェダーチーズと素揚げしたホクホク食感のガーリックをトッピングしたスタミナ満点の一品。ソースは、ガーリックトマトソースまたはデミグラスソースから選ぶことができる。

さらに、食後にぴったりな「純氷ふわふわかき氷 ミニ!いちご」(539円)を、ランチタイム限定のお手頃価格で楽しむことができる。

いずれも6月23日より、土日祝日を除いた平日10時～15時限定で販売されている。