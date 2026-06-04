パスタ専門店「ジョリーパスタ」は今夏、オリジナルデザインのアイテムやお食事券が入った「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を発売。6月4日より、公式アプリにて抽選販売の受付を開始している。

「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」では、イタリアの食材をモチーフとしたイラストやジョリーパスタのロゴがあしらわれた、オリジナルデザインのテーブルウェアが多数登場。さらに、レモンの形の可愛らしい調味料入れや、ジョリーパスタで使われているパスタ、全国の店舗で利用できる4,000円分のお食事券もセットになって、価格は5,000円。

購入方法は、まずは公式アプリより抽選に応募。第1次抽選販売の受付期間は6月4日～8日18時までとなっており、6月10日に結果発表が行われる。落選した場合には、第2次抽選(6月10日～15日18時)に応募することができ、いずれも、当選者は期日までに購入手続きのうえ、7月21日～31日の期間中に店舗または宅配(7月下旬より順次発送、送料一律500円)で受け取ることができる。

福袋の内容は以下のとおり。

パスタ皿(サイズ:約Φ200mm)



ランチョンマット(約400×300mm)

カトラリーセット(フォーク約206mm、スプーン約186mm)



グラス(約Φ74mm、容量285ml)

調味料入れ(約Φ50mm×H80mm)



ジョリーパスタ スパゲッティ(100g×5束)



ジョリーパスタお食事券 4,000円分(500円×8枚)



※画像はイメージです。

※デザイン、色、仕様は変更となる場合がある。