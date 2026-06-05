パスタ専門店「ジョリーパスタ」は6月4日より、白桃のドルチェの新商品として、「焼きたてピーチパイ」と「白桃のミルクグラニータ」を販売している。

同店では4月下旬より、「白桃のドルチェフェア」を開催。第2弾となる今回は、「焼きたてピーチパイ」と「白桃のミルクグラニータ」の2品が登場する。

「焼きたてピーチパイ」(649円)は、注文ごとに店内で焼き上げる、カスタード風味のサクサクとしたパイ(直径約12cm)に、白桃コンポートやソース、ジェラート、ホイップをトッピングしたドルチェ。上品な甘さの白桃コンポートが、香ばしくほんのり温かいパイや優しい甘さのジェラートとマッチし、お好みで別添えのラズベリーソースをかけて、甘酸っぱい味わいをプラスするのもおすすめ。

夏の定番ドルチェ“グラニータ”は、氷を粗く削ってつくるイタリア・シチリア島発祥のかき氷。「白桃のミルクグラニータ」(649円)は、白桃コンポートやソースとふんわりホイップの下に、ミルクグラニータやバタークッキー、ラズベリーソース、パンナコッタを重ねたドルチェ。お好みで別添えの紅茶シロップをかければ、ミルクティーのような優しい味わいへの変化も楽しむことができる。