村の駅が運営する「道の駅伊豆月ケ瀬」は、地元の食文化や食材を発信する「月ヶ瀬清流の恵み あまごフェア」と「香る、ひとくち。初夏のコーヒースイーツフェア」を同時開催する。

あまご越えラーメン

あまごフェアでは、天城山系の清流が育んだ川魚「あまご」と伊豆わさびを合わせた特別メニューを月ケ瀬テラスキッチンにて提供する。「あまご越えラーメン」(1,580円)は、あまごのアラからとった出汁に、香ばしく素揚げしたあまごを丸ごと一尾乗せた。

「月ヶ瀬たれカツ丼 わさびタルタルと共に」(2,280円)は、あまご、天城軍鶏、大海老の3種のカツを豪快に盛り付けた贅沢な丼。

月ヶ瀬たれカツ丼 わさびタルタルと共に

「あまごの茶天ぷら蕎麦」(1,380円)は、抹茶の衣をまとわせたあまごの天ぷらに、伊豆産わさび葉のおひたし、椎茸の佃煮、黒はんぺんを添えた。

あまごの茶天ぷら蕎麦

コーヒースイーツフェアでは、伊豆の生産者「MOMI COFFEE」の有機焙煎コーヒーを使用したスイーツや新商品のドリンクなどを、月ケ瀬リバーサイドスタンドにて販売する。「天城高原ミルク珈琲ソフト」(500円)は、濃厚なコーヒーソフトクリーム。仕上げにほんのりビターなカカオパウダーを添えた。

天城高原ミルク珈琲ソフト

「天城高原ミルク珈琲ミックスソフト」(500円)は、コーヒーソフトとミルクソフトの2つの味わいを一度に堪能できる人気のメニュー。「珈琲ゼリーソフト」(650円)は、香り高いコーヒーゼリーとコーヒーミックスソフトを組み合わせた。「珈琲フロート」(550円)は、オリジナルアイスコーヒーとミルクソフトの甘さとほろ苦さが楽しめる2026年の新メニュー。