シャトレーゼは、樹上で完熟を迎えた香り豊かな完熟桃をはじめ、白桃を使用したスイーツが並ぶ「ももフェア」を、全国のフェア実施店舗にて、7月3日より順次開催する。一部商品は先行して販売しているが、7月3日よりフェア限定商品の販売開始に合わせて、「ももフェア」を順次実施する。

【完熟桃のおいしさをそのままに。お店で仕上げるマイスターケーキ】

太陽の光をたっぷり浴びて樹上で完熟を迎えた「完熟桃」は、やわらかな果肉と豊かな甘み、芳醇な香りが特徴。

非常にデリケートで傷みやすく、一般的な流通にはのせにくい貴重な桃だが、「一番おいしい状態の桃をお届けしたい」という想いから、契約農家さんと協力し、完熟桃を使用したスイーツづくりを実現した。

収穫した桃は山梨県から全国の店舗へ直送し、ケーキマイスターがお店で一つひとつ丁寧にカットして仕上げる。切りたてだからこそ味わえる、みずみずしい果汁と芳醇な香りを楽しめるとのこと。

■山梨県産完熟桃のまんまるレアチーズタルト

山梨県産完熟桃を1/2個使用した、旬の桃を贅沢に味わうタルトです。香ばしいタルトに、北海道産クリームチーズを使用した爽やかな酸味のレアチーズクリームと、ホイップクリーム入りカスタードクリームを合わせ、山梨県産完熟桃をトッピング。完熟桃のみずみずしい香りとあふれる果汁を存分に楽しめる、食べ応えのある一品。

価格：669円

販売期間：7月1日（水）～ 7月26日（日）まで



■山梨県産完熟桃のフルーツボンブケーキ

ほんのり桃が香るクリームと甘酸っぱいフリーズドライ苺入りフランボワーズムースを組み合わせたボンブ型のケーキに、お店でカットした山梨県産完熟桃のスライスを飾った。 クリームとムースの間にサンドした桃果肉入りソースが、食感と味わいのアクセントになっている。フランボワーズムースの爽やかな酸味が完熟桃の甘みとみずみずしさを引き立てる、旬の桃を楽しめるケーキ。

価格：486円

販売期間：7月1日（水）～ 7月26日（日）まで

※使用している桃のうち、山梨県産桃は79％。



■山梨県産完熟桃のフルーツパフェ

山梨県産完熟桃を主役に、レッドドラゴンフルーツやラズベリーを彩り豊かに合わせた多層仕立てのパフェ。レッドドラゴンフルーツミントゼリー、ラズベリー桃ムース、桃ゼリー、ナタデココシロップ漬け、桃果肉入りソースなどを重ね、仕上げに山梨県産完熟桃を飾った。さまざまな素材が織りなす味わいと、層ごとに異なる食感を楽しめる。

価格：507円

販売期間：7月1日（水）～ 7月26日（日）まで

※使用している桃のうち、山梨県産桃は77％。



■山梨県産完熟桃のレアチーズタルト

山梨県産完熟桃をふんだんに使用した、華やかなタルト。サクサクとしたタルトに、フランス産クリームチーズを使用した爽やかな酸味のレアチーズクリームと、コクのあるカスタード入りホイップクリームを絞り、店でカットした山梨県産完熟桃を敷き詰めている。 桃のやわらかな果肉とジューシーな甘みを、レアチーズクリームの爽やかな酸味が引き立てるケーキ。

価格：3,240円／ 直径15cm

販売期間：7月1日（水）～ 7月26日（日）まで



【旬の白桃を味わう、季節限定ケーキ】

■山梨県産白桃と苺のプレミアムフレジェ

山梨県産白桃を断面と天面に使用した、桃づくしのフレジェ。周囲に白桃をあしらい、甘酸っぱい苺とやさしい甘さのホワイトチョコクリームを重ねた、見た目も華やかな一品。天面の白桃は、レモン・ミントシロップに漬け込み、爽やかな風味に仕上げている。芳醇な香りと濃厚な甘みの白桃を、やさしい甘さのホワイトチョコクリームが包み込む、フェア期間中だけ味わえる特別なケーキ。

価格：799円

販売期間：ももフェア実施店舗にてフェア期間中のみ購入可能。

■北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート山梨県産白桃&苺

山梨県産白桃と、夏に旬を迎える希少な夏苺をふんだんに使用した贅沢なショートケーキ。ふんわりとしたスポンジで、ほんのり桃の風味をきかせた北海道産純生クリーム、シロップ漬けした山梨県産白桃、夏苺をサンドしている。華やかな香りの白桃と、甘酸っぱい夏苺のおいしさを楽しめる、この時期ならではのプレミアムな味わい。

価格：702円

販売期間：7月3日（金）～ 7月31日（金）まで

※使用している桃のうち、山梨県産桃は97％。



■まんまる白桃ケーキ

鮮やかなピンク色の桃をモチーフにした、見た目もかわいらしいケーキ。ミルク感あふれるなめらかなパンナコッタに、スポンジと白桃ムースを重ね、甘酸っぱいラズベリーソースをしのばせている。ラズベリーソースが味わいのアクセントになり、白桃のやさしい甘みと香りを引き立てる。

価格：432円

販売期間：7月1日（水）～ 9月17日（木）頃まで

※お酒を使用しているため、お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。

■ひょっこりしろくまの白桃ソーダゼリー

海からひょっこり顔をのぞかせるしろくまをモチーフにした、夏にぴったりのスイーツ。ほんのり甘い2種類の食感のソーダ風味ゼリーに、ヨーグルトクリーム、白桃シロップ漬け、ナタデココを合わせている。子どもも安心して食べてもらえるよう、やさしい味わいに仕上た。

価格：410円

販売期間：7月1日（水）～ 9月17日（木）頃まで



【白桃のおいしさを気軽に楽しむ、おすすめひんやりスイーツ】

■和涼白桃クリームあんみつ

旬の白桃を使用した、季節限定のクリームあんみつ。自家炊き粒餡、白桃シロップ漬け、マンゴーシロップ漬け、白桃ゼリー、塩豆、白玉風団子、寒天を組み合わせ、さまざまな素材の味わいと食感を楽しめる。中央のホイップクリームが全体をやさしくまとめ、お好みで黒蜜をかけることで素材の風味や甘みがさらに引き立つとのこと。

価格：388円

販売期間：6月24日（水）～ 8月25日（火）頃まで

■山梨県産白桃のふんわりロール

山梨県産白桃果肉を使用した、爽やかな味わいのロールケーキ。しっとりと口どけの良いスポンジ生地で、山梨県産白桃のダイスを入れたカスタードクリーム入りの白桃ホイップクリームを巻いている。白桃のダイスが食感のアクセントになり、桃のやさしい甘みと香りを楽しめるスイーツ。

価格：194円

販売期間：6月24日（水）～ 8月25日（火）頃まで

■山梨県産白桃杏仁豆腐

なめらかな食感の杏仁豆腐に、山梨県産白桃ピューレ入りの甘酸っぱい白桃ソースとホイップクリームを合わた。杏仁の豊かな風味と白桃の爽やかな味わいが調和した、この季節にぴったりのデザート。

価格：194円

販売期間：6月24日（水）～ 8月25日（火）頃まで



■やわらか氷バー 山梨県産白桃

専門店のミルク白桃かき氷をイメージしたアイスバーです。白州名水の氷と、白桃果肉入りの白桃ミルク風味アイスを合わせたソフトな食感のかき氷を、山梨県産白桃アイスで包みました。2層それぞれの異なる食感と味わいが楽しめる、さっぱりとジューシーなおいしさです。

価格：1本97円／ 6本入496円

販売期間：6月12日（金）～ 9月下旬頃まで

※山梨県産白桃は果汁・果肉のうち85％使用。



■果実食感バー 白桃

冷凍した桃のような、驚きのねっとり食感を楽しめるアイスバー。白桃ピューレをふんだんに使用し、ねっとりとした食感と、白桃のみずみずしい甘みと香りを楽しめる味わいに仕上げた。まるで冷凍した白桃をそのまま食べているかのような果実感が特長。

価格：1本81円／ 6本入399円

販売期間：4月10日（金）～ 9月下旬頃まで

※他のアイスに比べ大変溶けやすくなっております。お召し上がりの際はご注意ください。