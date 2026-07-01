"名古屋のソウルフード"スガキヤが約20年ぶりに関東に再進出することが発表されました。そのニュースは大きな話題となり、いかにスガキヤが愛されているかを知った筆者。実はまだスガキヤを食べたことがありません。関東にお店ができるのは2026年秋冬ということでまだ何月かも未定……でも気になる! そこで"首都圏最寄り"と言われているスガキヤに出向き、予習をしました!

"首都圏最寄り"スガキヤとは

今行ける一番近い"首都圏最寄り"スガキヤはどこか? 候補は3店舗あるようです。まずはイオンモール富士宮店。JR身延線の富士宮駅の目の前にあり、新宿駅からなら小田急線と東海道線を乗り継ぎ交通費は最安で2,261円(2時間51分)で行くことができます。新幹線を使用しても時間は30分ほどしか変わらないものの価格は倍になりますので、筆者は在来線で行きました。

他にもMEGAドン・キホーテUNY富士吉原店(岳南鉄道・吉原本町駅徒歩17分)、富士南イオン店(新富士駅徒歩22分)も首都圏から近いスガキヤで、車で行ける方ならこの2店舗の方が距離的には近いです。筆者は最寄り駅からの利便性を考えイオンモール富士宮店を選びました。

到着したのは平日朝10時。フードコートにはほとんど人がいませんでした。

オープン直後とあってほとんど人がいないフードコート

リンガーハットやケンタッキーと並び、スガキヤがありました! スガキヤのキャラクター「スーちゃん」の看板と赤いカラーでとても目立ちます。

スガキヤイオンモール富士宮店

ラーメンが430円

メニューをチェックしていきます。スガキヤは創業当時は甘味店だったそうで、デザート系にも定評があるようです。ソフトクリームやクリームぜんざいなどの定番商品から、かき氷系商品まで種類が豊富!

甘味だけを食べにくる人も多い

ざるラーメン・冷やしラーメンからお子さまメニューまで。冷やしラーメンは麺が見えないほど具材のサイズがデカいのが気になります。

そして人気のラーメンは種類が7つもありました。人気No.1の「ラーメン」は430円! ラーメンが1,000円を超えることもあるこの時代に安い!

注文後、商品が完成するとベルで呼ばれます。筆者しか客がいなかったこともあるのでしょうが、2～3分後には商品が完成し呼ばれました。早い。箸や取り分けのお椀は自分で持っていきます。コショウもここでかけてねと言われました。

コショウはここでかけるスタイル

初スガキヤの味は……?

筆者が注文したのは、「ラーメン」(430円)と「クリームぜんざい」(290円)。この2つが定番＆初心者にはおすすめとのことで選びました。

まずは「ラーメン」。トッピングはネギ、メンマ、チャーシューとシンプル。決して映えないけれど価格を考えると具材が3種も乗っているだけ立派な気もします。

ラーメンに刺さった状態で提供されたこちらは……まさかあの噂の「ラーメンフォーク」!? 実際に手にしてみると想像していたよりもサイズが2周りくらい大きいことに驚きました。

一部では「前のバージョンの方がよかった」「愛知県民は実は使わない」などさまざまな声があるようですが、初めて出会った筆者は感動! スープをスプーン部分でこうやって飲むので合ってますかね……?

あとフォーク部分で麺を食べる……?

結局、なかなか上手に使いこなすことができず箸を主に使って食べました。麺自体はかなり柔らかめ。そしてスープも含め全体的に「おやつっぽい」と感じました。お店のラーメンというよりは自宅で母親が土日のお昼ごはんに作ってくれるラーメンみたいな……家庭的な味です。しかしスープがかなり魚介の出汁が強く利いていて、クセになる＆唯一無二感があります。調べてみると豚肉・鰹＆鯖などの数種類の魚介・昆布など複雑にこだわっているようです。

チャーシューは1枚だけでしたが、たっぷり食べたい場合は「肉入り」(580円)、「特製ラーメン」(680円)、「肉マシマシ」(730円)などもあります。いわゆるラーメン専門店の味わいや食感とは異なりますが、スガキヤファンの方が「ラーメンを食べに行くんじゃない、スガキヤを食べに行くんだ」と口を揃えて話す理由がちょっとだけわかった気がしました。ラーメンマニアの方が喜ぶ味というより、食べると安心するまさにソウルフードなのはわかりました。筆者は1回しか食べていないのに帰ってきてまた食べたくなっています。

ラーメンと一緒に頼んで良かった! 「クリームぜんざい」

ラーメンを食べ終えたあとは「クリームぜんざい」をいただきました。注文時に「ラーメンと一緒にご提供で良いですか」と聞かれ、そこまで気を遣ってくれるの? と驚きました。フードコートなら大抵は同時に出すものだと思いますが、配慮が細やかです。

見た目はかなりシンプルで、あずきのぜんざいにソフトクリームがトッピングされています。

味の想像はつくな……と思っていたのですが、想像以上に美味しい! あずきはしっかり粒感があって上品な甘さ、ソフトクリームは甘すぎずすっきりしているので、ラーメンを食べた後に口の中をリセットしてくれます。これはセット注文が大正解ですね。

ソフトクリームが甘すぎずすっきりしているのでラーメンのあとにぴったり

10時に筆者が到着した時点ではほとんど人がいなかったフードコートですが、10時半くらいになると続々とお客さんがやってきました。筆者が食べている間だけでも4～5人が注文! 平日朝なのに!? 根強い人気を改めて実感しました。関東でいつでも食べられる日が待ち遠しいです!