栗山千明、黒のパンツスーツ姿で登壇　『晩酌の流儀』最新シリーズで開始当初と比べて変わったと思うポイントを語る

『晩酌の流儀』シーズン5を迎えた栗山千明は、「海野さんに汚染されている」と笑顔。シーズン1から変化した点や、新たな挑戦となる“初の出張編”について語った。

栗山千明

『晩酌の流儀』シーズン5で変わったポイントを栗山千明が語る

テレ東のドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』(7月3日スタート 毎週金曜24:52〜25:23)の記者会見がこのほど、都内で行われ、栗山千明、武田航平、辻凪子、おかやまはじめが登壇。進行を竹崎由佳アナウンサー(※崎はたつさき)が務めた。

シーズン5の放送に、栗山は「今年も美幸を演じられることを本当にうれしく思っておりますし、観てくださっている方が多いからこそ続けられているんだなと思って、皆様に感謝しております」と喜びを噛みしめながら、「正直なところ、シーズン5まで続くと何が起こるんだろうと。私自身、脚本を楽しみにしながら撮影が始まったのですが、今年は初の出張編。まだまだできることがたくさんあるんだなと実感しながら、日々、新しいチャレンジをしている気分です」と話した。

また、自身の役柄について聞かれると、栗山は「晩酌が本当に大好きで、そのために日々の時間を過ごしているというストイックな面がある女性」だと説明した上で、「ただ、シーズン1に比べると、ホップハウジングのメンバーとの距離感がだいぶ近くなってきて、最近は演じながら、海野さんに汚染されているといいますか(笑)。そんな気がしています。なので、いま改めてシーズン1を観ていただいてもおもしろいのかなと思っております」と見どころをアピールした。

すると、武田が「最近、海野さんの突拍子もない言動に、僕らも同意してしまっていて。プロデューサーから『ダメだよ、もっと冷たくしないと。ここ(海野さんとの間)には超えらない壁があると思ってお芝居をしてください』と言われて(笑)」と補足。これに栗山は「初心を忘れてはいけないなと思いつつ、仲の良い姿もお見せできたらなと思っています」と意気込んでいた。

ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』イントロダクション

不動産会社の営業として働く伊澤美幸(栗山千明)は、「1日の終わりにお酒をいかにおいしく飲むことができるか」を考え、仕事以外の時間全てをお酒のために費やしている。

「お酒のおいしさは、一日の自分の行動次第で変わる」をモットーに、お酒をおいしく飲むためにウォーキング・銭湯・スポーツ……と日々さまざまなことに邁進中。これは、お酒をおいしく飲むことをひたすら追求していく 1人の女性の物語。

シーズン5では、美幸の勤める「ホップハウジング」が北海道進出。海野(おかやまはじめ)から北海道支店の出店場所選定を命じられた美幸は北海道での晩酌と引き換えに出張を引き受ける。北海道で美幸が幾多の困難の先にたどり着いた晩酌とは。