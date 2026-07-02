「増田君のオーダーの真似しようとしたけどできる雰囲気じゃない」――SixTONESの森本慎太郎が、きょう2日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』の特別編「イタリア・ローマでゴチになります! 3時間SP」(19:00～)に出演する。27年ぶりにローマで行われるゴチで、約28万円の高額自腹バトルに挑む。

仲里依紗初参戦「テレビで見てたやつだ!」

ゴチに参加するスペシャルメンバーは、ナインティナイン、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎(SixTONES)、劇団ひとり、森香澄の7人。オープニングは、映画『ローマの休日』でおなじみのスペイン広場からスタートし、一同はゴチらしい制服コーデでローマの街中を歩き、バトル会場へ向かう。

仲と竜星はゴチ初挑戦。仲は「テレビで見てたやつだ! それに自分が出れるなんて」、竜星は「美味しいものをいっぱい食べようと思って来ました!」と意気込む。

ゴチバトルの舞台は、名俳優オードリー・ヘプバーンらVIPたちに愛された五つ星ホテル「Hotel Eden」の最上階にあるレストラン「ラ・テッラッツァ」。美食の街・ローマで8年連続ミシュラン一つ星を獲得する名店で、本場でしか味わえない地中海料理を堪能する。

設定金額は1人4万円で、自腹額は7人分で約28万円前後の高額勝負に。過去に1度ゴチに参加したことがある森本も、本場の高級レストランの雰囲気に「前に参加したゴチの雰囲気と全然違う。増田君のオーダーの真似しようとしたけどできる雰囲気じゃない」と圧倒される。

海外の思い出＆モザイクアート対決も

今回はローマロケにちなみ、出演者たちがこれまで行ってよかった海外での思い出を写真とともに披露する。

森本は、昨年夏に訪れたブラジルの絶景写真を紹介。そのスケールの大きさに一同が驚く中、現地のタクシー運転手と遭遇したヒヤリ体験も明かす。アラスカに住んでいたことがある劇団ひとりは、日本の食文化がきっかけで周囲から怪しまれていたという幼少期のエピソードを語る。

仲は、アメリカのグランドキャニオンで撮影したVRのような雄大な景色の写真を披露。海外ライブにも行くといい、レディー・ガガのコンサートでは本人になりきったスタイルで、ある貴重な体験をしたという。森は大学の卒業旅行で訪れたベネチアでの写真を見せるが、劇団ひとりから「あざとくなる前?」と指摘される場面も。竜星は、パリコレ出演時に海外の大スターと写真を撮ったエピソードを明かし、岡村隆史が食いつく。

食事中には、全員でイタリア伝統のモザイクアートにも挑戦。竜星が「細かいの好きですね」、仲が「美術は5段階評価で5」と自信を見せる中、完成品をモザイクアートの先生が辛口査定する。

森本がロボットダンスで拍手喝采!?

SPメニューをかけた恒例のダンスメドレー対決では、「U.S.A.」の曲をもとに全員でノリノリダンス。さらに、イタリアNo.1のビートボクサーがSPパフォーマーとして登場する。

即興でビートボックスの効果音を付けられるということで、森本は得意のロボットダンスを披露し、コラボすることに。しかし、なぜか名人よりも森本が拍手喝采を浴びる展開となる。

一方、今回はローマのレストランの相場が分からないため、ヒントとして一品だけ料理の値段を教えてもらうが、その値段がかえって混乱を招く。さらにSPメニューの値段設定でも大波乱が発生。最初は「ピタリを当てる」と豪語していた森本も、次第に「絶望ですよね」と意気消沈していく。

日本に残ったゴチレギュラーメンバーは、スタジオでイタリアロケの模様を見届けながら、視聴者プレゼントのおみや代をかけた高額自腹クイズに挑戦。クイズで最もポイントが低い者はおみや代自腹となり、その額を聞いたせいやも「これのクイズにこんなに払うの!?」と絶句する。

おみや代はゴチレギュラーシーズンの自腹レースにも加算されるため、結果次第では順位に大きな影響が出ることに。