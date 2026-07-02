「よっしゃ～! 神様ありがとうございます!」――プロフィギュアスケーターの高橋成美が、7月18日にスタートする中京テレビの新スポーツトーク番組『あすりーとHOLIDAY』(毎週土曜9:24～ ※愛知・岐阜・三重)で番組MCに初挑戦。スポーツ番組レギュラー初MCとなる陣内智則と初タッグを組む。

陣内智則×高橋成美が初タッグ

同番組は、スポーツの“いま気になる話題”をきっかけに、アスリートの素顔を深掘りしていくスポーツトーク番組。毎回アスリートをゲストに迎え、競技の話題にとどまらず、競技の裏側や試合では見えない日常、さらには価値観にまで踏み込んだトークを展開する。

中京テレビが制作するスポーツレギュラー番組としては4年ぶり。番組では、「お金」「食」「家族」「暮らし」といったテーマも取り上げ、競技中とは違うアスリートの一面や、活躍の裏にある考え方、日常に迫る。

MCを務める陣内は、スポーツ番組のレギュラー初MC。高橋は番組MC初挑戦となり、2人は初共演・初タッグを組む。

陣内「スポーツ番組のMCは一度やってみたいと思っていました」

番組決定時の心境について、陣内は「うれしかったです! スポーツ番組のMCは一度やってみたいと思っていました」とコメント。「野球は好きなので詳しかったのですが、さまざまな競技のアスリートの方とお話できる機会はこれまであまりなかったのでうれしいです」と期待を寄せる。

一方、高橋は「番組が決まって『よっしゃ～! 神様ありがとうございます!』という気持ちです!」と喜びを爆発。「陣内さんは神様からのプレゼントです! とても気合いが入っていますし、これから出会う全てのアスリートの皆さん、そして視聴者の皆さんがハッピーになれるように頑張っていきたいと思っています」と意気込む。

初対面の印象について、陣内は高橋を「かわいらしい方だなと思いました! 不思議な魅力があって…多くの人に愛されている理由がよく分かりますね」と表現。高橋は陣内について「お顔が意外と整っています!」と独特の感想を述べ、陣内を笑わせる。

コンビの相性は「300点」

お互いのコンビとしての相性を100点満点で聞かれると、陣内は「100点はこれから目指していくものですからね! 今はあえて低めにしておきます」と慎重に回答。「高橋さんはトップアスリートですから、いろんな意見を聞きながら、明るく楽しくやっていきたいです。バンバン好き勝手やってほしいなと思います」と期待した。

これに対して高橋は「300点です! でも、まだまだ伸ばしていきたいと思っています」と即答。早くも息の合ったやり取りを見せる。

アスリートの掘り下げたい一面について、陣内は「普段競技中には見られないプライベートな部分ですね。視聴者の皆さんに『この人、かわいらしいな』『おちゃめだな』と感じてもらえる一面を引き出したいです」と話し、中日ドラゴンズの選手や名古屋グランパスの選手にも会ってみたいと語る。

高橋は「アスリートは、意外と抜けている部分やかわいらしい一面があります。でも、そういう部分が実はアスリートの“芯の強さ”になっていることもあります」と分析。愛知県がフィギュアスケートの盛んな地域であることにも触れ、「若い有望選手もたくさん育っています。そうした選手たちにもぜひお会いしたいです」と期待を寄せる。

「スポーツの推し活」を楽しむきっかけに

今後、名古屋で行ってみたい場所について、陣内は「山本屋」の味噌煮込みうどんや「世界の山ちゃん」を挙げつつ、「行ってみたい場所はイケメンゴリラのシャバーニの東山動植物園です!」と回答。高橋は「栄を歩き回りたいです!」といい、コメダ珈琲店やひつまぶしにも興味を示した。

番組への意気込みについて、陣内は「土曜日の朝の番組ですから、週末にお出かけする方も、この番組を見て明るくハッピーな気持ちになって、週末を楽しんでくれたらなと思います。良いスタートを切って、楽しくて面白い番組にしていきたいと思います」とコメント。

高橋は「視聴者の皆さんに、推し選手を見つけてもらい、“スポーツの推し活”を楽しむきっかけとなるような、そんな番組にしたいです」と語っている。

【編集部MEMO】

高橋成美は、1992年1月15日生まれ、千葉県出身。フィギュアスケートのペア選手として活躍し、2012年世界選手権で日本ペア史上初の銅メダルを獲得。2014年ソチオリンピックにも出場した。現役引退後はプロフィギュアスケーター、解説者、タレントとして活動し、競技経験を生かした明るく率直なコメントでスポーツの魅力を発信している。

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