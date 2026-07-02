テレ東・竹崎由佳アナが役紹介→武田航平が衝撃受ける「個性豊かなメンバーと言われたあとに…」　ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』記者会見　

ドラマ『晩酌の流儀』記者会見での役紹介に、武田航平が「結構衝撃を受けている(笑)」とすかさずツッコミ。会場を笑わせた。

武田航平

『晩酌の流儀』で演じる島村直人の役紹介に武田航平が衝撃を受ける

テレ東のドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』(7月3日スタート 毎週金曜24:52〜25:23)の記者会見がこのほど、都内で行われ、栗山千明、武田航平、辻凪子、おかやまはじめが登壇。進行を竹崎由佳アナウンサー(※崎はたつさき)が務めた。

主人公・美幸役を演じる栗山の挨拶のあと、竹崎アナから「続きまして、美幸が勤めるホップハウジングの個性豊かなメンバーです。常識人で爽やかで仕事もまずまず。しかし、個性に欠ける、美幸の後輩・島村直人役、武田航平さんです」と紹介された武田は、「皆さん、おはようございます。個性豊かなメンバーと言われたあとに、個性に欠けると言われて、結構衝撃を受けているんですけども(笑)」とツッコミを入れ、笑いを誘いながら、「皆さん、よろしくお願いします。ワールドカップは観られましたか? こんなに忙しいなかお越しいただき、ありがとうございます。今年も『晩酌の流儀』をよろしくお願いします」と爽やかに挨拶した。

竹崎由佳アナウンサー

また、自身の役柄について聞かれると、武田は「無個性と言われていますので(笑)、突拍子もないことをしなさそうなんですけど、実は昨シーズンでも突拍子もないことをさせていただいているので、今回もそういうシーンがあればいいなと思いつつ、内面の部分は寄り添いやすいキャラクターなのではないかと思うので、そういったところを見ていただけたらうれしい」とアピール。

続けて、「ドラマを通してずっと思っている見どころは、美幸さんの飲みっぷりと、飲むまでの過程」と挙げ、「それを視聴者の皆さんにも一緒に楽しんでいただけたらうれしいなと思っています」とメッセージを送った。

ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』イントロダクション

不動産会社の営業として働く伊澤美幸(栗山千明)は、「1日の終わりにお酒をいかにおいしく飲むことができるか」を考え、仕事以外の時間全てをお酒のために費やしている。

「お酒のおいしさは、一日の自分の行動次第で変わる」をモットーに、お酒をおいしく飲むためにウォーキング・銭湯・スポーツ……と日々さまざまなことに邁進中。これは、お酒をおいしく飲むことをひたすら追求していく 1人の女性の物語。

シーズン5では、美幸の勤める「ホップハウジング」が北海道進出。海野(おかやまはじめ)から北海道支店の出店場所選定を命じられた美幸は北海道での晩酌と引き換えに出張を引き受ける。北海道で美幸が幾多の困難の先にたどり着いた晩酌とは。